ALBA verpflichtet NBA-erfahrenen Guard Jordan Crawford

Jordan Crawford (l) von den Boston Celtics am Korb mit Derrick Favors von Utah Jazz (r).

Berlin. Der Basketball-Bundesligist ALBA hat auf die aktuellen Personalsorgen reagiert. Die Berliner haben am Montag den NBA-erfahrenen Jordan Crawford für einen Monat unter Vertrag genommen. Der 1,98 Meter große und 30 Jahre alte Guard, der zuletzt für die New Orleans Pelicans aktiv war, kommt mit der Empfehlung von insgesamt 281 NBA-Spielen nach Berlin. Er soll schon am Mittwoch im Eurocupspiel gegen Limoges zum Einsatz kommen.

"Durch die vielen Verletzten mussten unsere gesunden Spieler zuletzt mehr machen, als sie auf Dauer leisten können. Um diese schwierige Situation zu entlasten, haben wir Crawford verpflichtet. Wir gehen davon aus, dass er schnell seinen Rhythmus finden und uns in den kommenden Spielen weiterhelfen wird. Wir arbeiten mit Hochdruck an seiner Spielberechtigung", sagte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda.

Für Crawford, der auch schon in China spielte, ist "alles sehr schnell gegangen". Er spiele "zum ersten Mal in Europa".

( dpa )