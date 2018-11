Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Montag, den 19.11.2018

Verkehr in Berlin Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Montag

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Montag, 19.11.18, erwartet:

Straßenverkehr:

Biesdorf: Die Baustelle (nur ein Fahrstreifen seit 23.10.2018) auf der Straße Alt-Biesdorf (B1/B5) stadteinwärts vor dem Blumberger Damm wird um spätestens 06:00 Uhr geräumt sein. Dadurch wird sich die Verkehrslage in diesem Bereich wieder deutlich im Berufsverkehr am Morgen entspannen.

Moabit: Ab ca. 06:30 beginnen Leitungsarbeiten auf der Invalidenstraße. In Richtung Charlottenburg stehen vor der Kreuzung Alt-Moabit nur ein Geradeaus- und ein Rechtsabbieger-Fahrstreifen bis Ende November zur Verfügung.

Alt-Hohenschönhausen: Für eine Fahrbahnsanierung ist die Indira-Gandhi-Straße ab 07:00 Uhr in Richtung Weißensee zwischen Fritz-Lesch-Straße und Hansastraße bis Ende November auf einen Fahrstreifen verengt.

Konradshöhe: Ab dem Morgen wird der gesamte Kreuzungsbereich Sandhauser Straße/Sperberstraße für eine Fahrbahnsanierung bis vsl 07.12.2018 voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Zehlendorf: Der Dahlemer Weg ist ab ca. 08:00 Uhr in beiden Richtungen zwischen Mörchinger Straße und Robert-W.-Kempner bis vsl. 21.12.2018 für Bauarbeiten voll gesperrt. Fuß- und Radverkehr können den Bereich auf einem gemeinsamen Weg passieren.

Charlottenburg: In der Zeit vom 26.11.2018 bis 06.01.2019 findet auf dem Breitscheidplatz der Weihnachtsmarkt statt. Aufgrund von Sicherungsmaßnahmen wird es zu Beeinträchtigungen des individuellen Fahrzeugverkehrs und auch des Nahverkehrs kommen. Die Budapester Straße wird ab 21:00 Uhr bis 10.01.2019 in Richtung Tiergarten in Höhe des Breitscheidplatzes ausschließlich durch Linienbusse des ÖPNV, den Lieferverkehr und durch Fahrradfahrer befahrbar sein. Die Tauentzienstraße wird ebenfalls ab 21:00 Uhr bis zum 10.01.2018 in Richtung Halensee in Höhe des Breitscheidplatzes ausschließlich durch Linienbusse des ÖPNV, den Lieferverkehr und durch Fahrradfahrer befahrbar sein. Während der Auf- und Abbauphase des Weihnachtsmarktes (in der Zeit vom 19.11.2018 bis 25.11.2018 und vom 07.01.2018 bis 10.01.2019) kommt es in der Nachtzeit zu zeitweisen Vollsperrungen der Budapester Straße und Tauentzienstraße/Kurfürstendamm in Höhe des Breitscheidplatzes. Während dieser Zeit fahren auch keine Linienbusse des ÖPNV. Da Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet werden, wird empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren.

Friedrichshain: Ab ca. 18:00 Uhr ist aufgrund eines Konzerts in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Beginn 19:30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Nahverkehr:

Die BVG meldet:

U1 und U3: Ab Betriebsbeginn fahren die Züge beider U-Bahn-Linien wieder zwischen Hallesches Tor und Warschauer Straße.

M2: Ab Betriebsbeginn besteht bis 26.11.2018 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ostseestraße (vor Prenzlauer Allee) und Gustav-Adolf-Straße/Langhansstraße (Umstieg zur Straßenbahn in Richtung Prenzlauer Promenade/Am Steinberg). Die Straßenbahn fährt ab Prenzlauer Allee/Ostseestraße weiter als M13 (Richtung Virchow-Klinikum) bzw. als Linie 12 (Richtung Am Kupfergraben). Ab Prenzlauer Promenade/Am Steinberg verkehren die Straßenbahnen über Langhansstraße als M13 in Richtung Revaler Straße bzw. als Linie 12 zum Pasedagplatz. Nachts wird zwischen Am Steinberg und Pasedagplatz gefahren.

M6: Ab Betriebsbeginn besteht bis 09.12.2018 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen S-Bahnhof Marzahn und Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg im Tagesverkehr bzw. Landsberger Allee/Petersburger Straße im Nachtverkehr. Die Ersatzhaltestellen für Altenhofer Straße befinden sich Landsberger Allee Höhe Hausnummer 214. Ab Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg ersetzt die Straßenbahn die Linie 16 im Tagesverkehr zur Müggelstraße.

M13: Ab Betriebsbeginn besteht bis 26.11.2018 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ostseestraße (vor Prenzlauer Allee) und Gustav-Adolf-Straße (vor Langhansstraße). Die Straßenbahn fährt ab Prenzlauer Allee/Ostseestraße weiter als M2 (Richtung S+U Alexanderplatz). Ab Gustav-Adolf-Straße/Langhansstraße verkehren die Züge bis Am Steinberg.

Tram 12: Ab Betriebsbeginn besteht bis 26.11.2018 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ostseestraße (vor Prenzlauer Allee) und Gustav-Adolf-Straße (vor Langhansstraße). Die Straßenbahn fährt ab Prenzlauer Allee/Ostseestraße weiter als M2 (Richtung S+U Alexanderplatz). Ab Gustav-Adolf-Straße/Langhansstraße verkehren die Züge als M2 in Richtung Heinersdorf bzw. Am Steinberg.

Tram 16: Ab Betriebsbeginn besteht bis 09.12.2018 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen S-Bahnhof Marzahn und Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg. Die Ersatzhaltestellen für Altenhofer Straße befinden sich Landsberger Allee Höhe Hausnummer 214. Ab Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg ersetzt die Tram die M6 im Tagesverkehr zum Hackeschen Markt.

Alle Informationen zu laufenden Verkehrsmeldungen finden Sie im Internet unter www.bvg.de und im BVG-Callcenter unter (030) 19 44 9.

Die S-Bahn Berlin meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im S-Bahn-Netz vor. Alle Informationen zu laufenden Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr erhalten Sie im Internet unter www.s-bahn-berlin.de und am S-Bahn-Kundentelefon unter (030) 2974 3333.

