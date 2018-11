Berlin. Bei einem schweren Autounfall auf der Schlossbrücke in Berlin-Charlottenburg ist eine Frau schwer verletzt worden. "Die Beifahrerin war in dem stark beschädigten Wagen eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit", sagte ein Polizeisprecher. Der Wagen war am Samstagabend von der Straße abgekommen und auf der Brücke gegen eine Laterne gekracht. Der Fahrer flüchtete und ließ die hilflose Frau in dem Auto zurück. Die Unfallursache war noch unklar.

( dpa )