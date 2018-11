Sozialarbeiter erstochen: Täter wird Richter vorgeführt

Einsatzkräfte der Polizei am Tatort an der Wiesenstraße

Berlin. Der psychisch kranke 30-Jährige, der am Freitag in Berlin-Gesundbrunnen seinen Betreuer mit einem Messer tödlich verletzt hat, sollte noch am Sonnabend einem Richter vorgeführt werden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann in einer Haftanstalt für psychisch Kranke (Maßregelvollzugsanstalt) untergebracht werden.

In einer Unterkunft für psychisch kranke Straftäter an der Wiesenstraße hatte der 30-Jährige am Freitagvormittag bei einer Besprechung den Betreuer im Beisein anderer Mitarbeiter unvermittelt angegriffen. Das 39 Jahre alte Opfer starb kurz darauf. Eine Bewährungshelferin und weitere Zeugen mussten anschließend psychologisch betreut werden.

Der Täter, ein russischer Staatsbürger, flüchtete und stellte sich Stunden später am Freitagnachmittag in der Nähe des Tatorts der Polizei. Zuvor hatten die Polizisten in Berlin-Gesundbrunnen im Norden der Stadt mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost war der mutmaßliche Täter von 2009 bis April 2016 wegen versuchten Totschlags im Maßregelvollzug untergebracht. Dort werden Täter eingesperrt und behandelt, die wegen psychischer Störungen nicht verurteilt werden können. Dann soll der Mann auf Bewährung entlassen worden sein. Er musste sich aber in der Wohn- und Betreuungseinrichtung in der Wiesenstraße melden und behandeln lassen.

( dpa/mim )