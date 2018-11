Stromaufwärts-Tour: Roland Kaiser spielt am 1. Dezember 2018 in Berlin

Roland Kaiser kommt am 1. Dezember mit seiner "Stromaufwärts"-Tour" nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Mercedes-Benz Arena Roland Kaiser live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Klaus Hoffmann - Konzert in der Philharmonie

Klaus Hoffmann - Konzert in der Philharmonie

Marianne Rosenberg bei Unfall in Zehlendorf verletzt

Marianne Rosenberg bei Unfall in Zehlendorf verletzt

Mit einer großen Stadion-Tour meldet sich Roland Kaiser 2018 zurück: Im Rahmen seiner Tour kommt der Superstar am 1. Dezember nach Berlin und spielt ein exklusives Konzert in der Mercedes-Benz-Arena. Im Gepäck hat Roland Kaiser für seine Berliner Fans Songs aus seinem aktuellen Album "stromaufwärts - kaiser singt kaiser".

Mit mehr als 90 Millionen verkauften Tonträgern zählt der gebürtige Berliner zu den bekanntesten Protagonisten des deutschen Schlagers, der mit seinen größten Hits wie „Santa Maria“, Sieben Fässer Wein“ oder „Dich zu lieben“ Erfolge feiern und ein Millionenpublikum begeistern konnte.

Das erwartet die Besucher

Roland Kaiser live zu erleben ist immer etwas ganz Besonderes. Seit mehr als 40 Jahren begeistert Roland Kaiser nun schon Millionen von Menschen mit seiner Musik. Vor allem die Liveauftritte sind legendär: MIt unbändiger Spielfreude und Leideschaft für die Bühne unterhält er die Fans wie kaum ein zweiter.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Roland Kaiser in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind ab 44,90 Euro im Vorverkauf unter mercedes-benz-arena-berlin.de erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (1. Dezember) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Westernhagen in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Roland Kaiser bei seinem Konzert am 4. August in Dresden:

Ich glaub es geht schon wieder los Wir geh'n durch die Zeit Sag bloß nicht Hello Sag ihm, daß ich Dich liebe Amore amore Flieg mit mir zu den Sternen Manchmal möchte ich schon mit dir Unerreichbar nah Die Gefühle sind frei Haut an Haut Alles was du willst Kein Problem Entschuldigung für nichts Mit 66 Jahren Wohin gehst Du Jede Nacht hat deine Augen Wir sind Sehnsucht Ich hab dich 1000mal geliebt Amore mio Lieb mich ein letztes Mal Schach matt Du liegst neben mir heut’ Nacht Rockin' all over the world Im 5. Element Das Beste am Leben Extreme Warum hast du nicht nein gesagt

Zugabe:

Santa Maria Affäre (Dresden-Song) Joana Dich zu lieben Bis zum nächsten Mal

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Roland Kaiser live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 1. Dezember 2018, Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.