Müller will sich 2019 wieder für SPD-Vorsitz bewerben

Berlin. Der Berliner Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller will sich 2019 erneut für den Parteivorsitz bewerben. Er wolle in der Beziehung nicht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder Innenminister Horst Seehofer (CSU) nacheifern, sagte Müller am Samstag der "Bild"-Zeitung und der "B.Z." auf eine entsprechende Frage. Merkel und Seehofer haben beide nach viel Kritik an ihnen aus den eigenen Reihen angekündigt, den Parteivorsitz demnächst niederzulegen, ihre Ämter aber zu behalten.

"Ich glaube, Merkel und Seehofer machen gerade vor, dass das nicht zwingend ein kluger Weg ist, wenn man politisch weiterarbeiten will. Und ich will politisch weiterarbeiten", sagte Müller den Zeitungen.

