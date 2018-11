Innensenator Geisel plädiert für mehr Videoüberwachung

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) plädiert für mehr Videoüberwachung von Orten mit viel Kriminalität und setzt damit die Koalitionspartner Linke und Grüne unter Druck. "Wir müssen an den kriminalitätsbelasteten Orten unserer Stadt mehr tun als bisher", sagte Geisel am Sonnabend auf einem SPD-Landesparteitag im Stadtteil Tiergarten.

"Die Menschen wollen (...), dass wir sie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln schützen", so Geisel. "Und wenn wir die Möglichkeit haben, an diesen begrenzten Orten, an denen es besonders viel Kriminalität gibt, mehr zu tun, um die Menschen zu schützen, dann müssen wir das um unserer politischen Glaubwürdigkeit willen auch tun."

Videotechnik könne gerade zur Aufklärung von Straftaten beitragen. Es gehe nicht um flächendeckende Videoüberwachung, sondern um einen "maßvollen" Einsatz dieses Instruments. Er werde in Kürze einen Gesetzentwurf dazu vorlegen, kündigte Geisel an. "Ich hoffe, dass viele diesen Weg mitgehen", fügte er mit Blick auch auf Linke und Grüne hinzu, die mehr Videoüberwachung ablehnen.

"Diese Ideen sind nicht CDU light, sie sind konsequent SPD", sagte Geisel. "Der Schutz der Menschen vor Kriminalität ist ein zutiefst linkes Thema."

( dpa )