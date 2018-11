Parteien SPD will mehr Videoüberwachung in Berlin

Berlin. Die Berliner SPD fordert mehr Videoüberwachung von Orten mit viel Kriminalität und geht damit auf Konfrontationskurs mit ihren Koalitionspartnern Linke und Grüne. Die Delegierten eines Landesparteitages beschlossen am Samstag fast einstimmig einen Antrag des Landesvorstandes, in dem die "Einführung der Videoüberwachung an ausgewählten kriminalitätsbelasten Orten" verlangt wird. Genau das lehnen Linke und Grüne strikt ab.

"Wir müssen an den kriminalitätsbelasteten Orten unserer Stadt mehr tun als bisher", sagte Innensenator und SPD-Vize Andreas Geisel. "Die Menschen wollen (...), dass wir sie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln schützen." Videotechnik könne gerade zur Aufklärung von Straftaten beitragen.

( dpa )