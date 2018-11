Medien-Info: schnelleres Internet für Berliner U-Bahnen

Dicht gedrängt steigen Menschen aus einer U-Bahn im Bahnhof am Alexanderplatz.

Berlin. Schneller chatten und surfen: Berlins U-Bahnen sollen ab Mitte kommenden Jahres besseres Internet bekommen. Das kündigte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) in der "Berliner Morgenpost" (Samstag) an. "Wir unterstützen jetzt den Ausbau des schnellen Internets", sagte Pop. Es solle in der BVG ab Mitte 2019 LTE verfügbar sein. Die Berliner hätten schon viel zu lange darauf gewartet.

BVG-Sprecherin Petra Reetz bestätigte dem Bericht zufolge die Pläne, das U-Bahnnetz flächendeckend mit dem Mobilfunkstandard LTE oder 4G auszustatten. Sie legte sich aber nicht auf Mitte 2019 fest. Die Bauarbeiten könnten im Laufe eines Jahres abgeschlossen sein und würden durchgeführt, wenn sowieso Handwerker in den Tunneln tätig seien. Während der Installation könnten U-Bahnen allerdings gar nicht oder nur im Schritttempo fahren, hieß es.

( dpa )