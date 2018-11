Verkehr Bau-Ende am Bahnhof Friedrichstraße in Sicht

Berlin. Nach jahrelangen Arbeiten soll der Berliner Bahnhof Friedrichstraße in einigen Monaten baustellenfrei sein. Bis April sollen die Decken im Gebäude geschlossen werden und damit auch die letzten Einschränkungen für Fahrgäste und Bahnhofsbesucher wegfallen, wie eine Bahnsprecherin sagte.

Vor sechs Jahren war ein Betonbrocken durch die Deckenverkleidung in die Einkaufspassage gestürzt. Das zog eine umfangreiche Sanierung nach sich: an Tragekonstruktionen der Gleise, an der Brandmelde- und Sprinkleranlage, auch in den 49 Läden im Bahnhof. Diese Arbeiten seien grundsätzlich abgeschlossen, sagte die Sprecherin.

Nun wird an der Videoausstattung und am WLAN im Bahnhof gearbeitet. Die bisherige Videotechnik wird modernisiert und erweitert. "Künftig werden Kameras in 4k-Qualität hochauflösende Bilder von Bahnsteigen, Zugangsbereichen und der Bahnhofshalle liefern", hieß es. Auf die Bilder habe für ihre Ermittlungen auch die Bundespolizei Zugriff.

( dpa )