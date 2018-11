ICE fährt durch: Kinder von Grünen-Chefin stehen gelassen

Der volle ICE hält nicht in Spandau, ihre Kinder bleiben allein am Bahnhof zurück. Das erlebte jetzt Grünen-Chefin Annalena Baerbock.

Berlin. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein ICE durch den Bahnhof Spandau gefahren, obwohl dort ein Halt vorgesehen war. Am Freitagnachmittag ließ der ICE 1046 auf dem Weg nach Mönchengladbach dort seinen planmäßigen Halt aus. In dem Zug saß auch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Auf dem Spandauer Bahnsteig standen allerdings ihre Kinder – die entsprechend nicht zu ihrer Mutter einsteigen konnten.

Auf Twitter schilderte die Politikerin ihren Ärger. Die Bahn, so Baerbock, habe den ICE durchfahren lassen, weil alle Sitzplätze besetzt gewesen seien. „Da stehen nun meine Kinder und können nicht zusteigen, obwohl wir ja reservierte Plätze haben... und ich kann auch nicht aussteigen...“, schrieb sie.

Die Deutsche Bahn reagierte – ebenfalls per Twitter. „Liebe Annalena, leider ist der ICE 1046 heute wegen fehlender Wagen bereits in Berlin-Gesundbrunnen und Berlin Hauptbahnhof überbesetzt gewesen, weshalb man sich dazu entschlossen hat, den Halt in Berlin-Spandau ausfallen zu lassen. Sorry dafür.“

Liebe Annalena, leider ist der ICE 1046 heute wegen fehlender Wagen bereits in Berlin-Gesundbrunnen und Berlin Hauptbahnhof überbesetzt gewesen, weshalb man sich dazu entschlossen hat, den Halt in Berlin-Spandau ausfallen zu lassen. Sorry dafür. Wo müssen Ihre Kinder hin? /mi — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) November 16, 2018

Eine ähnliche Begründung mussten Fahrgäste in Spandau erst am vergangenen Sonnabend hören. Laut Berichten fuhr an diesem Vormittag der ICE 640, der auf dem Weg von Gesundbrunnen nach Düsseldorf war, ebenfalls durch den Spandauer Bahnhof durch und ließ die wartenden Menschen am Gleis stehen. Auch da argumentierte die Deutsche Bahn, der Zug sei bereits voll gewesen. Spandaus Bundestagsabgeordneter Swen Schulz (SPD) sagte der Berliner Morgenpost: „Das ist kein tragbarer Zustand. Der Zugang zum Zug muss für Menschen, vor allem mit Sitzplatzreservierung, sichergestellt sein.“ Er werde die Deutsche Bahn um eine Stellungnahme bitten und sie auffordern, eine Lösung zu suchen. Im Zweifelsfall müssten zusätzliche Waggons zur Verfügung gestellt werden.

Dass der ICE wegen Überbesetzung den Halt auslassen musste, wollte auch die Grünen-Vorsitzende Baerbock nicht als Argument akzeptieren. „Aber im Zug ist definitiv noch Platz. Die reservierten Plätze waren auch noch frei gewesen“, schrieb sie als Reaktion auf die Begründung der Deutschen Bahn auf Twitter.

Zumindest im Fall ihrer Kinder nahm die Geschichte aber ein gutes Ende. Mit einer Begleitperson konnten diese im nächsten Zug folgen. Die Familie wurde am nächsten Bahnhof wieder zusammengeführt. „Alles wieder gut. Danke“, twitterte Baerbock später am Freitagabend.

Alles wieder gut. Danke. — Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 16, 2018

