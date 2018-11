Datenschützerin will Lehrer-Pranger nicht überwachen

Die Berliner Beauftragte für Datenschutz, Maja Smoltczyk, lehnt es ab, das AfD-Portal „Neutrale Schule“ zu überprüfen. Das von der AfD-Fraktion betriebene Portal falle nicht in ihre „Kontrolltätigkeit“, heißt es jetzt in einem aktuellen Brief. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte zuvor die Beauftragte für Datenschutz gebeten, regelmäßig zu kontrollieren, ob personenbezogene Daten, die in dem Portal gesammelt werden, nicht an Dritte weitergegeben würden.

In dem Portal werden Schüler und Eltern aufgefordert, zu melden, wenn sich Lehrer im Schulalltag gegen die AfD stellten. Als „Denunziationsplattform“ empfinden das viele. Tatsächlich sieht auch die Datenschutzbeauftragte die Gefahr der Denunziation. Sie argumentiert aber, dass Fraktionen im Abgeordnetenhaus bei der „Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben“ vom Berliner Datenschutzgesetz ausgenommen seien und so Personendaten verarbeiten dürften.

„Es ist doch keine parlamentarische Aufgabe, wenn eine Partei einen elektronischen Pranger gegen Berliner Lehrkräfte betreibt“, sagt dagegen Scheeres und will weitere rechtliche Prüfungen einleiten, wie weit man den Begriff der „parlamentarischen Aufgaben“ interpretieren könne. Auch Tom Erdmann, Vorstand der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und damit für Lehrer zuständig, ist empört: „Wir sind mit der Antwort der Datenschutzbeauftragten überhaupt nicht zufrieden.“

Die Antwort ist insofern auch überraschend, weil die EU-Datenschutz-Grundverordnung inzwischen für einen viel bewussteren, strengeren Umgang mit personenbezognen Daten sorgt. Unternehmen müssen beispielsweise eine Einwilligung einholen, bevor sie solche Daten verwenden dürfen. So sollen Bürger besser vor Missbrauch geschützt werden. Die Frage ist nun, warum das Berliner Datenschutzgesetz eine solche Kontrolle in diesem Fall nicht zulässt.

Tatsächlich sieht auch die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk ein Problem. „Meine Behörde empfiehlt seit vielen Jahren dem Abgeordnetenhaus, sich für die parlamentarische Tätigkeit eine Datenschutzordnung zu geben, um rechtsfreie Räume zu verhindern“, schließt ihr Brief, der der Berliner Morgenpost vorliegt. Offenbar hat die Berliner AfD-Fraktion mit ihrem Portal nun einen solchen rechtsfreien Raum gefunden.

