Hertha weiter mit Verletzungssorgen: Auch Rekik fällt aus

Berlin. Die Abwehr-Abteilung beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wird weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nach Niklas Stark (Knochenprellung im Fuß) und Lukas Klünter (Muskelbündelriss) muss nun auch Karim Rekik einige Wochen pausieren.

Der Niederländer hatte sich am Vortag im Testspiel gegen Erzgebirge Aue (1:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, wie eine MRT-Untersuchung am Freitag ergab. Das bestätigte der Verein via Twitter. Der Tabellen-Achte empfängt am 24. November die TSG Hoffenheim zum nächsten Bundesliga-Spiel.

( dpa )