Schöne Aussichten: Strahlende Sonne am Wochenende

Berlin. Für Berlin und Brandenburg erwarten die Meteorologen ein schönes Wochenende mit strahlender Sonne und leichtem Nachtfrost. In der Nacht zum Samstag könne man an vielen Orten die Sterne sehen. "Aber es wird recht kalt. In Bodennähe gibt es Frost", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Autofahrer sollten daher vorsichtig sein. Der Samstag gleiche dem Freitag: viel Sonne, vielleicht mal eine Wolke, Temperaturen bis sieben Grad.

Am Sonntag ist das schöne Wetter erst einmal vorbei. Mit grauen Wolken und Sprühregen geht das Wochenende in der Region zu Ende. Dann zieht von Nordosten ein Tiefdruckgebiet ins Land, das auch den Wochenstart mit dichter Bewölkung bestimmt.

( dpa )