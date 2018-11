Schlafenden in Kanal geworfen: Prozess gegen zwei Männer

Berlin. Zwei Männer, die einen schlafenden Betrunkenen in Berlin-Kreuzberg in den Landwehrkanal geworfen haben sollen, stehen ab heute vor dem Landgericht. Der 37 Jahre alte Geschädigte wurde bei dem mutmaßlichen Angriff im Juni 2018 schwer verletzt, wie die Polizei damals mitteilte. Den Angeklagten im Alter von 38 und 47 Jahren wird versuchter Totschlag zur Last gelegt. Sie sollen den Mann gegriffen und in das Wasser geworfen haben. Als zwei Zeugen den 37-Jährigen aus dem Kanal gezogen hatten und ihn reanimieren wollten, soll das angetrunkene Duo sie behindert haben. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage geplant.

( dpa )