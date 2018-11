IG Metall Berlin: Erstmals eine Frau an der Spitze

Birgit Dietze soll am Dienstag zur neuen Ersten Bevollmächtigten der Gewerkschaft IG Metall in Berlin gewählt werden.

Birgit Dietze soll ab 2019 die IG Metall in Berlin anführen. Vorgänger Klaus Abel übergibt den Staffelstab in unruhigen Zeiten.

Berlin. Zeitenwende an der Spitze der IG Metall in Berlin: Ab 2019 soll die Geschäftsstelle der Gewerkschaft in der deutschen Hauptstadt erstmals von einer Frau geführt werden. Läuft alles wie geplant, wählen die Delegierten Birgit Dietze (45) am kommenden Dienstag zur neuen Ersten Bevollmächtigten. Weitere Kandidaten für die Stelle gibt es bislang noch nicht. Dietze, studierte Volkswirtin und Juristin, ist seit 1989 Mitglied der IG Metall und arbeitete zuletzt im Vorstandsbüro der Gewerkschaft in Frankfurt am Main. Den Chefposten in der Kreuzberger IG-Metall-Zentrale soll die gebürtige Berlinerin Anfang Januar antreten. Vorgänger Klaus Abel nimmt dann seinen Hut.

„Dank der hervorragenden Arbeit von Klaus Abel und der Zweiten Bevollmächtigten, Regina Katerndahl, gestalten wir bereits heute Industriepolitik mit und sind darüber im Dialog mit Senat, Unternehmen, IHK und Universitäten“, sagte Birgit Dietze am Donnerstag. Die bisherige Arbeit von Klaus Abel werde sie fortführen, kündigte Dietze an. Der 60-Jährige war seit 2005 Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Berlin. Seinen Posten räumt er auch auf Wunsch von Deutschlands oberstem Metaller: In der Frankfurter Zentrale der Gewerkschaft soll er sich künftig im Auftrag des IG-Metall-Bundesvorsitzenden Jörg Hofmann um Transformationsprozesse der Industrie kümmern und auch die Arbeit der Gewerkschaft weiterentwickeln. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Gleichzeitig gehe ich auch mit viel Demut und Dankbarkeit für mein Team, mit dem wir zuletzt viel erreicht haben“, sagte Abel.

Antworten finden und Ideen entwickeln

Berlins langjähriger IG-Metall-Chef übergibt den Staffelstab an seine Nachfolgerin nichtsdestoweniger in herausfordernden Zeiten. Zwar hatte Abel zuletzt Stellenstreichungen etwa bei Unternehmen wie Ledvance und Siemens noch mindern können. Doch der Wandel der Industrie ist längst nicht abgeschlossen. Energiewende und Digitalisierung setzen immer mehr Branchen unter Druck, Absatzmärkte und auch Fertigungstechniken verändern sich. Experten schätzen, dass der digitale Wandel auch in Berlin bis zu 50.000 Jobs kosten könnte. Gleichzeitig werden aber auch neue Tätigkeiten entstehen. „Die IG Metall muss auf wichtige Fragen gemeinsam mit den Beschäftigten Antworten finden und Ideen entwickeln, um so in diesen unruhigen Zeiten Sicherheit zu vermitteln“, forderte Birgit Dietze.

Was der Wandel in der Industrie bedeuten kann, hat auch Dietze mehrmals in ihrer Karriere erlebt: In Ost-Berlin aufgewachsen, beginnt sie noch in der DDR beim Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin (kurz Elpro) eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Allein am Hauptsitz des Volkseigenen Betriebes in der Rhinstraße sind damals gut 6000 Menschen beschäftigt. Doch Elpro fällt der Gang in die gewinnorientierte Marktwirtschaft schwer, Sparten werden verkleinert oder abgestoßen. Tausende verlieren ihren Job. Dietze tritt deswegen in die Gewerkschaft ein, fordert lautstark mehr Mitbestimmung von Arbeitnehmern beim Übergang in das neue Wirtschaftssystem. Später studiert sie Volkswirtschaftslehre in Hamburg und Jura in Berlin.

Den Kontakt zur Gewerkschaft hat Dietze allerdings nie verloren. Zwischen 2012 und 2016 arbeitet sie als Tarif­sekretärin für den IG Metall-Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Seit Juni 2016 ist die Berlinerin in der Frankfurter Zentrale der Gewerkschaft für Grundsatzfragen zuständig. Bei der IG Metall ist sie zudem erste Ansprechpartnerin für die Automobilbauer VW und Audi. Seit 2016 sitzt sie deswegen auch im Aufsichtsrat der Volkswagen AG. Der Konzern steht wegen des Dieselgate und des Wandels der Antriebstechnik unter immensem Druck. Gerade heute seien die von Gewerkschaften und Beschäftigten erkämpften Kontroll- und Mitbestimmungsrechte wichtiger denn je, so die Arbeitnehmervertreterin. „Die Politik hat in den neoliberal geprägten Jahren weitgehend die Regie über transnationale Konzerne verloren“, sagte Dietze. Die Gewerkschaften müssten deswegen soziale Werte hochhalten und zusammen mit den Beschäftigten gemeinsam eine lebenswerte Zukunft gestalten, erklärte die künftige Berliner IG-Metall-Chefin.

Auch die deutsche Hauptstadt stehe vor einer Zerreißprobe, glaubt die Gewerkschafterin. Weil Investoren und immer mehr Menschen in die Stadt ziehen, gehe die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander. Als Erste Bevollmächtige will Dietze deswegen auch genau zuhören und so in einem sich wandelnden Berlin für gute Arbeitsplätze sorgen. Zuvor müssen am Dienstag allerdings noch die 158 IG-Metaller aus den Berliner Mitgliedsbetrieben zustimmen. Um gewählt zu werden, genügt Dietze eine einfache Mehrheit.

Kämpferisch, aber unter Druck: Die IG Metall in Berlin

Zwar konnten die Arbeitnehmervertreter die Zahl der Mitglieder in diesem Jahr um 1800 steigern; jetzt zählen knapp 35.000 Metall- und Elektroarbeiter in Berlin zu den Beitragszahlern der IG Metall. Doch das Werben um Neu-Mitglieder dürfte der Gewerkschaft in den kommenden Jahren schwerer fallen, sagt Gewerkschafts-Experte Marc Schietinger von der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Das hängt auch mit dem Wandel der Arbeitswelt zusammen.

Neue Jobs verdrängen zunehmenden den klassischen Industriearbeiter. „Die Arbeitnehmerschaft und damit auch das typische Klientel der IG Metall verändert sich“, erklärt Schietinger. Erst im Frühjahr dieses Jahres gelang es Gewerkschaft und Arbeitgeberverband einen neuen Tarifvertrag abzuschließen. Flexibilität und Selbstbestimmung für die Arbeitnehmer spielten darin eine stärkere Rolle als in der Vergangenheit. „Der jüngste Tarifabschluss ist ein Beleg dafür, dass sich die Bedürfnisse der Beschäftigten gewandelt haben“, so Schietinger. Arbeitgebervertreter hatten zuletzt beklagt, dass die IG Metall bei Tarifgesprächen aggressiver als zuvor vorgehe. „Die Gewerkschaft geht stets mit Maximalforderungen in die Verhandlungen und schreckt auch vor Streiks nicht zurück“, sagt ein Unternehmensvertreter.

Doch der Frieden ist vorerst gesichert. Der im Februar abgeschlossene Tarifvertrag gilt bis Ende März 2020. In Berlin unterliegen mehr als 60 Betriebe dem Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft schließt mitunter aber auch Haustarifverträge mit einzelnen Unternehmen ab. Erst im Sommer bekamen deswegen die Mitarbeiter des Berliner Entwicklungsdienstleister IAV mehr Geld.