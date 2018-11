Polizisten nehmen mutmaßlichen Brandstifter fest

Berlin. Polizisten haben in Berlin-Marzahn einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Sie fassten den 21-Jährigen bereits am Dienstagabend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zum Zeitpunkt der Festnahme hielt sich der Mann zu Besuch in einem Wohnhaus in der Rabensteiner Straße auf, wo es zuvor fünf Brandstiftungen gebeben hatte. Die Beamten brachten den Mann in eine Gefangenensammelstelle, wo er dem Brandkommissariat überstellt wurde. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

( dpa )