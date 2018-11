Tochter in Berlin jahrelang missbraucht: Sechseinhalb Jahre Haft

Das Mädchen wurde schon in jungen Jahren von ihrem Vater missbraucht, offenbarte sich ihrem Bruder aber erst mit 14 Jahren.

Berlin. Weil er seine Tochter jahrelang sexuell missbraucht hat, ist ein Vater zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 60-Jährigen am Donnerstag in 44 Fällen schuldig. "Das ist die Spitze des Eisberges", sagte der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte habe das Mädchen "wohl ab drei Jahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit missbraucht". Die Folgen für seine inzwischen 16 Jahre alte Tochter seien verheerend.

Die Anklage war auf die mehr als 40 Fälle beschränkt worden. Dem Finanzkaufmann waren Übergriffe in der Zeit von August 2008 bis April 2014 zur Last gelegt worden. Bei den ersten angeklagten Taten war das Mädchen sechs Jahre alt. "Er hat seiner Tochter das Leben zur Hölle gemacht", sagte der Vorsitzende Richter. Der Vater habe rücksichtslos seine Interessen durchgesetzt. Er habe sich des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig gemacht.

Tochter hatte sich mit 14 Jahren einem Bruder offenbart

"Bis dahin hatte ich alles verdrängt", sagte sie im Prozess. Ihr Vater sei in der Familie "bestimmend" gewesen. Nach ihrer Anzeige gegen ihn sei eine Trauma-Erkrankung bei ihr ausgebrochen. Sie sei seitdem nicht mehr in der Lage, in die Schule zu gehen, sagte die Jugendliche, die zuletzt ein Gymnasium besucht hatte.

Der Angeklagte, der jahrelang in der Freizeit als ehrenamtlicher Fußball-Schiedsrichter arbeitete, hatte gestanden. Mit dem Urteil gingen die Richter über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die fünf Jahre und acht Monate Haft verlangt hatte. Der Verteidiger plädierte auf eine Strafe von maximal fünf Jahren Haft.

( dpa )