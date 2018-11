Landtag: Stadt-Land-Gefälle beim 5G-Mobilfunknetz verhindern

Potsdam. Der Landtag in Potsdam hat sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, dass es beim neuen Mobilfunknetz nicht zu einem Stadt-Land-Gefälle kommt. In einem Entschließungsantrag wurde die Landesregierung aufgefordert, sich beim Bund für die ländlichen Regionen stark zu machen. Der von SPD und Linke eingebrachte Antrag wurde einstimmig angenommen, Abgeordnete der AfD enthielten sich. Das Thema war von der CDU auf die Tagesordnung gesetzt worden. Vor der Abstimmung hatten die Parlamentarier lebhaft über die Ursachen für weiße Flecken beim Mobilfunk diskutiert.

( dpa )