Shan Xiaona vom TTC Berlin Eastside schlägt den Ball in Tarnobrzeg, Polen.

Tischtennis TTC Eastside will in Cartagena CL-Viertelfinale klar machen

Berlin. Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside wollen am Samstag (1900 Uhr) im dritten Vorrunden-Spiel der Champions League in Spanien bei UCAM Cartagena mit einem Sieg den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Eastside liegt nach zwei gespielten Partien nach zwei 3:0-Siegen mit vier Punkten in Führung vor Etival Clairefontaine/Frankreich (3) und Cartagena (2).

Im letzten Vorrundenspiel empfängt Eastside am 23. November (1900 Uhr) die Französinnen, die die Berlinerinnen im Hinspiel 3:0 geschlagen hatten. Als Gegner im Viertelfinale für Eastside kämen KTS Tarnobrzeg/Ungarn, Mart Hodonin/Tschechien, Linz AG Froschberg oder Casl Zagreb/Kroatien infrage.

( dpa )