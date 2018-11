Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Donnerstag, 15.11.2018

Was Verkehrsteilnehmer am Dienstag erwartet:

Straßenverkehr:

Mariendorf: Auf der Rathausstraße in Mariendorf ereignete sich am Dienstagabend ein Wasserrohrbruch. Die Straße ist in beiden Richtungen zwischen Ringstraße und Prühßstraße voll gesperrt. Außerdem ist die Rathausstraße in Richtung Attilaplatz bereits ab der Straße Alt-Mariendorf bzw Friedenstraße (B 101) gesperrt. Im Berufsverkehr am Morgen bitte unbedingt mehr Zeit in diesem Bereich einplanen. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Anfang Dezember dauern.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 19:00 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße ab ca. 17:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Nahverkehr:

Die BVG meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im U-Bahn- und Straßenbahnnetz vor.

Die S-Bahn Berlin meldet:

Aktuell liegen keine neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im S-Bahn-Netz vor.

( BM )