Straße gesperrt Einsatz in Mitte: Verdächtiges Auto vor Russischer Botschaft

Berlin. Polizeieinsatz am Mittwochabend vor der Russischen Botschaft in Berlin. Vor dem Gebäude an der Straße Unter den Linden zwischen dem Brandenburger Tor und der Glinkastraße steht aktuell ein schwarzer Mercedes. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte, sollen sich darin verdächtige Gegenstände befinden.

Dieses Auto löst am Mittwochabend einen Polizeieinsatz aus Foto: Thomas Peise

Das Auto steht vor der Russischen Botschaft Foto: Thomas Peise

Die Polizei ist bereits vor Ort Foto: Thomas Peise

Die Straße wurde gesperrt Foto: Thomas Peise

Am S-Bahnhof Brandenburger Tor fahren aktuell keine Züge Foto: Thomas Peise



Der Wagen sei zuvor von einer Person vor dem Gebäude abgestellt worden. Ein Wachmann habe die Person daraufhin kontrolliert und festgestellt, dass auf sie eine Freiheitsentziehung ausgeschrieben war. Sie wurde von der alarmierten Polizei bereits festgenommen.

Der Wagen werde derzeit überprüft, wie es laut Polizei weiter hieß. Die Straße rund um die Botschaft ist momentan weiträumig abgesperrt. Entschärfer sollen unterwegs sein.

Die S-Bahn Berlin teilte bereits mit, dass die Linien S1, S2 und S25 derzeit nicht am Bahnhof Brandenburger Tor halten.

