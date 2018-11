Polizei beschlagnahmt mehr als 30 Kilogramm Kokain

Berliner Ermittlern ist ein großer Schlag gegen den illegalen Drogenhandel gelungen. Mehr als 30 Kilogramm Kokain mit einem hohen Schwarzmarktwert wurden beschlagnahmt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Drogenfund sollte kurzfristig am Nachmittag auf dem Gelände des Landeskriminalamtes präsentiert werden.

Erst in der vergangenen Woche hatten Spezialkräfte in Hamburg mehr als eine Tonne Kokain sichergestellt. Zivilfahnder hatten zuvor beobachtet, wie fünf Männer das Rauschgift in Ein-Kilo-Paketen bei einer Spedition abluden. Acht Männer waren festgenommen worden, darunter ein führendes Mitglied der Hells Angels.

Zu den Berliner Angaben gab es zunächst keine weiteren Angaben.

