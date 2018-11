Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Linsen und Granatapfelkerne: Die Küche Tel Avivs mitten in Neukölln

Berlin. Das Restaurant „Gordon“ im Neukölllner Schillerkiez ist keine gewöhnliche arabische Gaststätte, in der Schawarma, Falafel und Halloumi auf der Karte stehen. Die Köche im „Gordon“ wollen die arabisch-israelische Küche abseits der bekannten Speisen auf die Teller bringen. Auf der recht kleinen Speisekarte stehen deshalb Gerichte wie „Melawach“ für 10,90 Euro. Das ist ein in der Pfanne gebackenes Brot, mit einem fluffigen und sogleich krossen Teig, gefüllt mit geröstetem Gemüse, selbst eingelegten sauren Gurken, Tomaten und einem Ei, dessen Dotter als Soße dient.

Oder „Rote Bete“ für 7,90 Euro. Sie schmeckt erdig und frisch, ist garniert mit einer Spinatcrème, gerösteten Walnüssen und einem Linsensalat. Oder auch eine „Aubergine“ für 7,90 Euro, die im Ofen gebacken und mit Tomaten- und Auberginensoße beträufelt wurde. Für den sauren Kick gibt es einen Klacks frischen Joghurt oben drauf, für die nötige Süße wurden Granatapfelkerne darüber gestreut. Die Gerichte überzeugen alle durch ihre frischen Zutaten und guten Geschmack. Nachwürzen? Im „Gordon“ muss man das nicht.

Während des Essens sitzen die Gäste auf bequemen Holzstühlen in einem hell und modern eingerichteten Raum. Passend zum Essen gibt es verschiedene Cocktails zu trinken. Auch diese Karte ist klein, lediglich vier verschiedene Drinks stehen darauf. Doch die sind genauso lecker wie die Speisen und kosten jeweils acht Euro. Im Angebot gibt es etwa einen „Israeli Manhattan“, der – anders als das Original – mit Rote-Beete-Saft gewürzt ist.

Übrigens hat der Name „Gordon“ eine Geschichte: Die Gründer des Restaurants, Doron und Nir, besaßen, bevor sie vor einigen Jahren nach Berlin zogen, in Tel Aviv einen Plattenladen. In der Gordon Street. Und so erstaunt es nicht, dass es die Musik, die im Restaurant zu hören ist, auf Wunsch sogar zu kaufen gibt.

Gordon, Allerstraße 11, Neukölln. Tel. 030/67 94 67 19. Mittagessen täglich ab 12 Uhr für 4,90 Euro, Restaurant ab 18 Uhr. www.gordon-berlin.com

Schauspieler zu Gast beim 16. Literaturfest in Steglitz

In der Schwartzschen Villa liest unter anderem Schauspieler Oliver Mommsen.

Foto: Katrin Lange

Die Schauspieler Oliver Mommsen und Max von Thun sind unter anderen beim 16. Steglitzer Literaturfest am heutigen Sonnabend in der Schwartzschen Villa mit dabei. Veranstalter ist die Literaturinitiative (LIN), organisiert wurde das Event von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Sie alle verbindet – unabhängig von ihrem Bildungshintergrund – die Begeisterung für die Literatur.

Auf dem Fest geht es vor allem um Bilder- und Kinderbücher sowie Jugendbücher. Oliver Mommsen stellt um 12 Uhr im Großen Saal „Mein Lotta-Leben“ vor und gibt Einblicke in die Buch-Verfilmung. Max von Thun liest um 14.30 Uhr aus dem Buch „Der Sternenmann“. Büchertombola, ein Schreibwettbewerb und rasende Jungreporter gehören zum Rahmenprogramm.

16. Steglitzer Literaturfest, Sonnabend ab 11.30 Uhr, Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 55, Tickets nur an der Tageskasse, zehn Euro, erm. fünf Euro

Zweisprachige Märchentage: So klingt Rotkäppchen auf Chinesisch

Märchen wie Rotkäppchen werden in verschiedenen Sprachen gelesen.

Foto: akg images / PA/akg images

Es gibt wohl kein Kind, das die Märchen der Gebrüder Grimm oder von Hans-Christian Andersen nicht kennt. Aber wie klingt eigentlich „Rotkäppchen“ oder „Der gestiefelte Kater“ eigentlich auf Chinesisch oder Portugiesisch? Die Antwort gibt es im Rahmen der bilingualen Märchentage in den Pankower Bibliotheken. Unter der Regie der Organisationen Migrapower, MeM und Via finden in verschiedenen Büchereien Lesenachmittage für Familien statt.

In dieser Woche stehen zum Beispiel in der Janusz-Korczak-Bibliothek Vorträge auf Chinesisch, Koreanisch und Polnisch auf dem Programm. Zusätzliche hört man auch die deutsche Fassung der jeweiligen Märchen. Ziel der kostenlosen Veranstaltungsreihe: Kinder sollen sich an Mehrsprachigkeit gewöhnen und neue Eindrücke über die Eigenarten von Zuwanderern gewinnen.

Janusz-Korczak-Bibliothek, Berliner Straße 120, Mo, 19. November, 16 Uhr, und Mi., 21. November, 16.30 Uhr.

Möbel-Messe mit modernen Designklassikern in Moabit

Auf der „Design.Börse Berlin“ kann man Möbelklassiker kaufen.

Foto: Christoph Sagel

Design-Fans kommen dieses Wochenende in Moabit auf ihre Kosten. Die achte Berliner Vintage-Möbelschau findet heute und morgen im dortigen Loewesaal statt. Auf über 2000 Quadratmetern zeigen 80 Aussteller ihre modernen Designklassiker und Stilikonen aus den Bereichen Lampen, Inneneinrichtung, Keramik, Glas, Technik und Schmuck. Zum Teil werden auch ganze Wohnensembles aus den vergangenen 120 Jahren präsentiert.

Die ausgestellten Designikonen stammen von namhaften Künstlern wie Charles und Ray Eames oder Mies van der Rohe. Die Besucher können die Möbelstücke bewundern und sich davon für die eigenen vier Wände inspirieren lassen. Wer mag, kann aber auch gleich vor Ort das Wunschstück kaufen. Angeboten werden laut Veranstalter Möbel in allen Preisklassen. Eine kostenlose Schätzung der eigenen Designstücke bietet das Münchner Auktionshaus Quittenbaum an.

„Design.Börse Berlin“, Loewesaal, Wiebestr. 42. Sbd., 12 bis 20 Uhr, So., 10 bis 18 Uhr. Eintritt: fünf Euro.

Eine Plattform für die Künstler aus Treptow-Köpenick

Steffen Blunk malt mit Öl auf Holz, die Figuren sind herausgekratzt.

Foto: bm / Gabriela Walde

Erst im Januar hat die Galerie Schöne Weide ihre Räume in der Wilhelminenhofstraße eröffnet, schon läuft die vierte Ausstellung. Das Konzept der Galerie ist im Namen beschrieben: Sie zeigt Arbeiten von Künstlern aus dem Kiez. Wenn man so will, kann man das auch gute Nachbarschaft nennen. Gegründet hat sie der Mediziner Michael Fritsch, dem die Künste immer schon am Herz liegen, und der sich damit im Bezirk engagiert.

Diesmal ist Steffen Blunk dabei mit seiner malerischen „Vertreibung aus dem Paradies“. Seit einigen Jahren schon hat er sein Studio auf dem Areal des ehemaligen Transformatorenwerks. Er arbeitet mit Öl auf Holz, sein Clou: Die Figuren seiner Bilderwelten sind herausgehobelt und -gekratzt. Also seltsame Leerstellen. Krieg und Flucht sind Themen, einige erotische Impressionen sind aber auch dabei.

Galerie Schöne Weide, Wilhelminenhofstraße 48 A. Do. bis Sbd., 12 bis 18 Uhr. Bis 8. Dezember.

Magma Theater Spandau geht auf Reise durch die deutsche Geschichte

Das Magma Theater Spandau tritt im Kulturhaus auf.

Foto: FoSotobeck / FOsoTObeck

Eine Kneipe wird in dem Theaterstück „Alles wird anders, alles wird gut“ vom Dramatiker und Regisseur Lutz Hübner zum zentralen Ort. Hier treffen sich Menschen, sie tanzen, träumen, streiten und trinken miteinander. Das ist immer so – zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Denn das Stück nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte.

Die Charaktere erleben Krieg und Frieden, Wirtschaftswunder, Flowerpower und Rock’n Roll. Es gibt Träume von Freiheit und vom Aufbruch und im Laufe der Geschichte zeigt sich: Die neue Zeit ist stets die alte. Nur Moden, Marotten und Moral wechseln. Jemand schließt immer einen Pakt mit dem Teufel. Alle haben ihre große Stunde, doch alle zahlen dafür ihre persönliche Zeche. Gezeigt wird das Stück vom Magma Theater Spandau.

Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6. Heute, 20 Uhr, und am morgigen Sonntag, 18 Uhr. Eintritt zwölf, ermäßigt zehn Euro. Kartentelefon: 030 /333 40 22.

Schüler der Berliner Kunstwerkstätten zeigen Werke zum Thema Täuschung

Im Atrium im Märkischen Viertel werden die Werke ausgestellt.

Foto: Susanne Kollmann

Seit 30 Jahren gibt es jetzt schon die Berliner Kunstwerkstätten. Kunst Werkstatt Experiment (KWE) heißen die Werkstätten für künstlerisch interessierte Schüler aller Berliner Bezirke. In diesem Jahr wird zum Thema „Täuschung“ gezeichnet, geforscht, genäht, gebaut oder performt – die Schüler drücken sich auf ihre Weise künstlerisch zu dem Thema aus.

Ausstellungseröffnung in der Jugendkunstschule Atrium im Märkischen Viertel ist am 22. November um 17 Uhr. KWE ist eine Veranstaltung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, organisiert und durchgeführt von Deutschlands größter Jugendkunstschule, dem Atrium in Reinickendorf, unter der Leitung von Claudia Güttner. Unterstützt wird die Veranstaltung durch das Bezirksamtes Reinickendorf.

Jugendkunstschule Atrium, Senftenberger Ring 97. Die Ausstellung „Täuschung“kann vom 23. November bis zum 22. März jeweils montags bis freitags von 8 Uhr bis 20 Uhr besichtigt werden (außer in den Schulferien).

( bm )