Brände Wohnungsbrand in Tempelhof: Feuerwehr rückt an

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Wohnungsbrand in Tempelhof ausgerückt. "Dort brennt es in einer Wohnung im vierten Obergeschoss", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ob es bei dem Brand in der Ringbahnstraße Verletzte gibt, war noch nicht klar. Auch die Ursache stand am Morgen noch nicht fest.

( dpa )