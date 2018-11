Die Tür einer S-Bahn öffnet sich nach der Ankunft am Gleis.

Berlin. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen im Berufsverkehr am Mittwochmorgen wegen mehrerer Störungen etwas mehr Zeit einplanen. Wie das Unternehmen über Twitter mitteilte, kommt es wegen einer Signalstörung zwischen Schöneweide und Adlershof zu Verzögerungen. Betroffen seien die Linien S8, S9, S45, S46 und S85. Auch an der Schönhauser Allee gibt es Probleme. Dort führt eine Störung an einer S-Bahn zu Verspätungen und eventuell auch Ausfällen. Betroffen sind die S41, S8 und S85.

( dpa )