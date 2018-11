Großsprengung: Sperrung auf der Avus

Berlin. Achtung Autofahrer: Wegen Munitionssprengungen auf dem Sprengplatz Grunewald wird die Autobahn A115 heute zwischen ca. 9.45 Uhr und 10.15 Uhr kurzzeitig in beiden Richtungen zwischen AS Hüttenweg und AS Spanische Allee voll gesperrt.

Auch Fuß- und Radfahrer sind betroffen: Der parallel zur Avus führende Kronprinzessinnenweg wird bereits ab ca. 09.30 Uhr voll gesperrt.

Weitere Sprengungen sind für den 21. und 28. November vorgesehen. Auch dann wird jeweils gegen 10 Uhr der Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee für kurze Zeit in beiden Richtungen gesperrt sein, berichtet die Polizei.

Mehr Verkehrsmeldungen:

( BM )