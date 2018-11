Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Montag, 12.11.2018

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Mittwoch in der Hauptstadt.

Verkehrsmeldungen Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Mittwoch

Was Verkehrsteilnehmer am heutigen Tag erwartet:

Staustellen

Baustelle

A 115 (AVUS):

Wegen Munitionssprengungen auf dem Sprengplatz Grunewald wird die Autobahn zwischen ca. 9.45 und 10.15 Uhr kurzzeitig in beiden Richtungen zwischen AS Hüttenweg und AS Spanische Allee voll gesperrt. Der parallel zur AVUS führende Kronprinzessinnenweg wird bereits ab ca. 9.30 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung betrifft auch den Fuß- und Radverkehr.

Pankow: Die südliche Fahrbahn der Breiten Straße wird ab ca. 6 Uhr bis voraussichtlich 1. Dezember saniert. Dazu muss die Straße in Richtung Heinersdorf zwischen Mühlenstraße und Berliner Straße gesperrt werden. Betroffen von der Sperrung ist auch der Radverkehr. Eine Umleitung via Flora­straße ist ausgeschildert.

Marzahn: Auf der Landsberger Allee steht ab etwa 7 Uhr stadtauswärts zwischen Rebhuhnweg und Hinter der Mühle wegen Sanierung der Fahrbahn bis Sonnabend, ca. 18 Uhr, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im Berufsverkehr bitte eine längere Passierdauer einplanen.

Spandau: Für Bauarbeiten wird die Pichelswerderstraße in Richtung Ruhlebener Straße ab der Heidereuterstraße ab 7 Uhr bis Anfang Dezember gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Freiheit, Wiesendamm und Charlottenburger Chaussee. Der Fuß- und Radverkehr ist nicht von der Sperrung betroffen.

Friedrichsfelde: Auf der Rummelsburger Straße wird in Höhe Lincolnstraße die Fahrbahn saniert. Ab ca. 7 Uhr gilt hier eine Gegenverkehrsregelung bis Anfang Dezember.

Mitte:

In der Zeit von 17:15 Uhr bis etwa 19:15 Uhr zieht ein Protestmarsch vom Charitéplatz an der Schumannstraße über Luisenstraße, Invalidenstraße und Chausseestraße zur Friedrichstraße in Höhe Johannisstraße.

Friedrichshain:

Ab ca. 18:30 Uhr ist aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Nahverkehr:

Die BVG meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im U-Bahn- und Straßenbahnnetz vor.

Die S-Bahn Berlin meldet:

S2:

In den Nächten Mittwoch/Donnerstag und Donnerstag/Freitag besteht jeweils von ca. 22:00 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Blankenburg und Karow Ersatzverkehr mit Bussen.

Wasserstraßen:

Spree-Oder-Wasserstraße (SOW):

Aufgrund der Baumaßnahme „Neubau der Uferwand am Schiffbauerdamm von km 15,69 bis km 15,92 am rechten Ufer" werden die maximalen Abmessungen abweichend vom § 21.02 Nr. 1.1.3 der Binneschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) von km 14,50 (Einmündung Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal) bis km 16,30 (Abzweig Spreekanal) für Fahrzeuge und Verbände vom 14.11.2018 bis 31.05.2019 auf Länge 50,00m, x Breite 7,00m x Tiefgang 2,00m neu festgelegt.