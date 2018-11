Weiter Warten auf Prüfgeräte in Bürgerämtern

Berlin. Pässe können in den meisten Berliner Bürgerämtern weiter nicht maschinell auf ihre Echtheit geprüft werden. Die zuletzt zum 31. Oktober angekündigte Einführung der Prüfgeräte sei "praktisch und zeitlich" nicht mehr an allen Standorten umsetzbar, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Stephan Lenz.

Verwiesen wird auf "umfangreiche Vorarbeiten" mit mehreren Beteiligten. Zur Zeit stehe etwa noch die Zustimmung des Hauptpersonalrates zu einem sogenannten Rahmenkonzept aus, hieß es. Die Geräte sollten nach einer dreijährigen Testphase im Bezirk Neukölln eigentlich bereits bis Ende 2017 zentral eingeführt werden.

( dpa )