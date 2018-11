Kriminalität Mehr als 1600 Haftbefehle in Berlin nicht vollstreckt

Berlin. Genau 1633 mutmaßliche Straftäter werden derzeit in Berlin per Haftbefehl gesucht. Es gebe keine validen Informationen, warum sie auf freiem Fuß sind, teilte die Justizverwaltung am Dienstag mit.

Zuerst hatte die Zeitung B.Z. berichtet. Auch ein Vergleich mit früheren Jahren sei nicht möglich, hieß es aus der Verwaltung von Senator Dirk Behrendt (Grüne). Eine entsprechende Statistik sei aber geplant.

Seit Juli wird in der Übersicht bei den Haftbefehlen auch erfasst, ob es einen antisemitischen, christenfeindlichen oder islamfeindlichen Hintergrund gibt. Wegen des kurzen Zeitraums lägen aber noch keine Zahlen vor.

( dpa )