ALBA will trotz Verletztenmisere punkten

Berlin. Nach der ersten Niederlage in der Basketball-Bundesligist am Samstag in Vechta will ALBA Berlin schnell Wiedergutmachung betreiben. "Das wäre eine gute Reaktion", glaubt Flügelspieler Luke Sikma. Die Gelegenheit dazu gibt es am Mittwoch im Eurocup. Dann empfangen die zweitplatzierten Berliner den direkten Verfolger Cedevita Zagreb (20.00 Uhr). "Ein Sieg wäre sehr wichtig für uns. Aber wir müssen mental bereit sein", meinte Spielmacher Stefan Peno.

ALBA muss weiter auf die verletzten Guards Peyton Siva, Martin Hermannsson und Joshiko Saibou verzichten. Erneut werden also die jungen Stefan Peno (21) und Jonas Mattisseck (18) Regie führen. Doch gegen Vechta gelang das kaum. Kapitän Niels Giffey meinte deshalb: "Vielleicht müssen wir etwas Tempo aus unserem Spiel rausnehmen und mit mehr Kontrolle spielen, weil wir mit so jungen Point Guards spielen."

Im Hinspiel hatte ALBA beim 73:75 seine bisher einzige Niederlage im Eurocup einstecken müssen. Doch in Zagreb waren die Verantwortlichen mit dem Saisonstart offenbar nicht einverstanden. Denn erst kürzlich wurden der Trainer und der Ex-ALBA-Spieler Matej Mamic als Sportdirektor entlassen. "Bei uns ist zwar gerade eine kleine Delle drin. Aber sie sind zur Zeit auch etwas verunsichert", hofft deshalb Giffey.

Da es bei Cedevita auch Veränderungen im Kader gab, erwartet ALBA eine andere Mannschaft als im Hinspiel. "Wir müssen uns auf uns selbst fokussieren und auch Lösungen gegen Gegner finden, die sehr körperbetont spielen", forderte Peno.

( dpa )