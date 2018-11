Terror-Anschlag: Brandenburger Polizei probt den Ernstfall

Bernau. Mit einer großangelegten Übung probt die Brandenburger Polizei erstmals den Ernstfall nach einem terroristischen Anschlag. Bei der zweitägigen Übung "ACT 2018" (Aktion contra Terror 2018) stehe ein terroristisches Anschlagsszenario mit mehreren Übungsorten im Mittelpunkt, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. Ziel der Übung sei es, die Einsatzkonzepte sowie das Zusammenspiel aller beteiligten Polizeieinheiten zu überprüfen.

Bei der Übung soll auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eingesetzt werden. "Diese Übung wird für uns der Praxistest, um zu überprüfen, was wir in den vergangenen Jahren zur Terrorbekämpfung getan haben", sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. Die Brandenburger Polizei hatte vor zwei Jahren ein Anti-Terrordezernat mit 20 Mitarbeitern beim Landeskriminalamt in Eberswalde (Barnim) eingerichtet. Am Mittag (12.00 Uhr) will Mörke in Bernau (Barnim) weitere Einzelheiten zu der Übung bekannt geben.

