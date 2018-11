Berlin kommt nach Bankenkrise wohl mit blauem Auge davon

Berlin kommt nach der Krise der Bankgesellschaft vor knapp zwei Jahrzehnten wohl mit einem blauen Auge davon. Das Land werde aus dieser "Katastrophe" voraussichtlich mit "plus minus null" herauskommen, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag. Das sei ein Erfolg und eine große Erleichterung für alle Beteiligten und gut für eine stabile Wirtschaftsentwicklung in der Hauptstadt.

Die Bankgesellschaft Berlin war durch risikoreiche Immobiliengeschäfte in extreme finanzielle Schieflage geraten und musste 2002 durch Milliardenzuschüsse und Garantien des Landes vor dem Konkurs bewahrt werden. Insgesamt übernahm des Land Garantien in Höhe von 21,6 Milliarden Euro. Jetzt ist nach Angaben von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) absehbar, dass Berlin bis 2020 von diesen Garantieverpflichtungen befreit wird.

