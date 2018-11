Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Dienstag, 13.11.2018

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Montag in der Hauptstadt.

Was Verkehrsteilnehmer am heutigen Tag erwartet:

Straßenverkehr:

Karlshorst: Die Treskowallee wird im Laufe des Nachmittags nach einem Wasserrohrbruch (am vergangenen Donnerstag) in Richtung Oberschöneweide zwischen Waldowallee und Marksburgstraße wieder freigegeben.

Zehlendorf und Lichterfelde: Die Fahrbahnsanierung im Bereich Unter den Eichen/Dahlemer Weg geht ab etwa 07:00 Uhr in die letzte Bauphase über. Auf der Berliner Straße (B1) stehen stadteinwärts vor der Kreuzung Dahlemer Weg wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Prenzlauer Berg: Für Instandsetzungsarbeiten an der Straßenbahntrasse ist die Prenzlauer Allee stadteinwärts in Höhe Knaackstraße ab 07:00 Uhr bis Freitagnachmittag auf einen Fahrstreifen verengt.

Friedrichshain: Ab ca. 18:30 Uhr ist aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Mitte: Der Tunnel am Alexanderplatz (Grunerstraße/Otto-Braun-Straße) ist ab 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr in Richtung Weißensee für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gesperrt.

Spandau und Westend: Für Bauarbeiten an der Eisenbahnunterführung ist die Charlottenburger Chaussee bzw. der Spandauer Damm in beiden Richtungen zwischen Rominter Allee und Wiesendamm bis 22.11.2018 wochentags immer in der Zeit von 22:00 Uhr bis ca. 04:00 Uhr auf jeweils einen Fahrstreifen verengt.

Nahverkehr:

Die BVG meldet:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im U-Bahn- und Straßenbahnnetz vor. Alle Informationen zu laufenden Verkehrsmeldungen finden Sie im Internet unter www.bvg.de und im BVG-Callcenter unter (030) 19 44 9.

Die S-Bahn Berlin meldet:

S5: In den Nächten Dienstag/Mittwoch bis Donnerstag/Freitag besteht jeweils von 22:00 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Strausberg Nord und Fredersdorf Ersatzverkehr mit Bussen.

Alle Informationen zu laufenden Fahrplanänderungen im S-Bahn-Verkehr erhalten Sie im Internet unter www.s-bahn-berlin.de und am S-Bahn-Kundentelefon unter (030) 2974 3333.

( BM )