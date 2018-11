Berlin: Heimbetreiber klagen 56 Mal gegen das Flüchtlingsamt

Berlin liegt im Streit mit zahlreichen Betreibern von Flüchtlingsunterkünften und Hostels, die seit der großen Ankunftswelle 2015 Asylsuchende aufgenommen haben. Insgesamt 56 Klagen sind vor den Gerichten anhängig, weil die Anbieter mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) um die Leistungen oder ihre Bezahlung streiten. Bei den Klagen geht es um rund acht Millionen Euro, wie die Sozialverwaltung auf eine Anfrage der Grünen einräumte.

Insgesamt verlangen die Träger vom LAF aktuell 13,5 Millionen Euro für erbrachte Leistungen, die die Behörde aber nicht bezahlen will. Hinzu kommen fünf Millionen Euro an Forderungen gegen das LAF, die aber noch nicht geprüft sind.

Hängepartie um Leistungen aus den Jahren 2015 und 2016

Wie berichtet, schuldet das Land Berlin mit seiner zuständigen Behörde manchen Betreibern von Unterkünften zum Teil seit Jahren Geld. Viele Träger handelten in den wirren Zeiten der akuten Flüchtlingskrise auf Zuruf, ordentliche Verträge gab es längst nicht immer. Viele der jetzigen Konflikte rühren aus jener Zeit, als die Behörden überall in Deutschland von dem massenhaften Zuzug von Geflüchteten überrascht worden waren und zu Notmaßnahmen greifen mussten, die nicht immer mit den Regeln des Haushaltsrechts einhergingen.

So kommt es, dass auch Berlin bisweilen Geld zurückfordert. Meist wird die Forderung Berlins mit Ansprüchen der Betreiber verrechnet. Zieht ein Unternehmen vor Gericht, wird Widerklage erhoben, um die Ansprüche der Verwaltung zu untermauern. In einem Fall gibt es aber auch eine eigenständige Klage des LAF gegen einen Betreiber.

Der Streit wird sich noch länger als erwartet hinziehen. Das Ziel, das Thema der Altlasten bis Jahresende abgearbeitet zu haben, kann die Behörde nicht einhalten. „Mit dem Abschluss des Projektes wird zwischenzeitlich nicht mehr zum 31.12.2018 gerechnet“, schreibt Sozial-Staatssekretär Daniel Tietze (Linke) an die Abgeordneten.

Die Grünen-Integrationsexpertin Bettina Jarasch fordert Rücksichtnahme des Landesamtes auf kleine, nicht so finanzstarke Anbieter. „Gerade für die kleinen Träger im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, die fest in Berlin verwurzelt sind und über ein hohes soziales Engagement verfügen, kann das zur wirtschaftlichen Existenzbedrohung werden“, warnt die Abgeordnete.

Sie wirbt für eine „großzügige und rasche Lösung“ für alle Beteiligten. Denn die Hängepartie um die alten Rechnungen belaste nicht nur die Träger, sondern auch die Mitarbeiter des LAF selbst. Jarasch wirft dem früheren Senat aus SPD und CDU vor, nicht wie zum Beispiel Hamburg auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise den Notstand ausgerufen zu haben. Dann wäre es möglich gewesen, unter dem Chaos der Jahre 2015/16 auch politisch einen schnelleren Schlussstrich zu ziehen.

Die Finanzverwaltung von Senator Matthias Kollatz (SPD) und auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) sind jedoch dagegen, den Betreibern ihre Forderungen pauschal zu bezahlen. Sie gehen davon aus, dass die Träger durchaus gut verdient haben in den chaotischen Monaten, als Leistungen mit Abschlagszahlungen oder nach grob kalkulierten Referenzwerten bezahlt wurden.

Wie es im Detail für die einzelnen Anbieter aussieht, ist schwer zu beurteilen, denn die Verhandlungen zwischen der Flüchtlingsbehörde des Landes sind vertraulich. Die Bilanz eines Anbieters aus dem Jahr 2016, die kürzlich im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, bringt aber Licht ins Dunkel – und belegt die ungeheuren Summen, die 2015 und 2016 bewegt wurden.

Der Ortsverein Müggelspree des Deutschen Roten Kreuzes hat mit seiner gemeinnützigen GmbH DRK Müggelspree Nothilfe 2016 im Bezirk Lichtenberg zwei Notunterkünfte mit zusammen 2300 Plätzen betrieben: eine im früheren Telekom-Komplex in Karlshorst und eine zweite in der einstigen Stasi-Zentrale an der Ruschestraße. Hinzu kamen medizinische Dienste für Geflüchtete, die gesondert bezahlt wurden.

Der Streit mit dem LAF ist im 2016er-Jahresabschluss der gGmbH sichtbar. 2,1 Millionen Euro hat das LAF dem DRK Müggelspree gekürzt, diese finden sich nun als Forderungen in der Bilanz wieder. Für „eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen aus dem Geschäft mit der Flüchtlingsbetreuung an das LAF hatte die Geschäftsführung 1,2 Millionen Euro zurückgelegt. Trotz dieser Belastungen blieb die Aktivität sehr lukrativ: Als Jahresgewinn wies die Firma 762.000 Euro aus. Das sind fast elf Prozent des „Rohergebnisses“, also im Wesentlichen des vom LAF als Tagessätze gezahlten Umsatzes, von 7,1 Millionen Euro.