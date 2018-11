Deutsche Bahn: Wenn sich der ICE Berlin–Köln zweieinhalb Stunden verspätet

Berlin. Es rollt derzeit nicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Gleich mehrfach haben Reisende dies am vergangenen Wochenende erleben müssen. Züge waren überfüllt, fuhren mit großer Verspätung oder gleich ohne Halt durch.

Richtig geärgert über die Bahn hat sich etwa Reto K., der am Sonntagnachmittag mit dem ICE 1053 von Köln zurück nach Berlin fahren wollte. „Der Zug war völlig überfüllt“, berichtete er. Doch damit nicht genug: Statt wie im Fahrplan ausgewiesen um 20.10 Uhr erreichte der ICE erst 22.40 Uhr den Hauptbahnhof in Berlin. Eine Verspätung von zweieinhalb Stunden.

Warum es zu der erheblichen Abweichung kam, konnte die Bahn am Montag nicht sagen. Auf dem privat betriebenen Webportal Zugfinder.de ist als Grund eine „technische Störung am Zug“ vermerkt. Auch zuvor war die Verbindung oft nicht pünktlich. 128 Minuten Verspätung werden etwa für den 4. November ausgewiesen, am 26. Oktober kam der Zug 91 Minuten zu spät in Berlin an. Nach Angaben des Portals ist der ICE 1053 in den vergangenen 30 Tagen gerade einmal zu 42 Prozent pünktlich gefahren. Im Durchschnitt betrage die Verspätung auf dieser Verbindung zwischen dem Rheinland und der Hauptstadt 24 Minuten, so Zugfinder.de

Ziemlich sauer waren auch etliche Reisende, die sich am Sonntagmittag auf den Weg von Berlin nach Düsseldorf machen wollten. Der von ihnen gewählte ICE 640, in den sie kurz nach 11 Uhr in Spandau einsteigen wollten, fuhr dort kurzerhand durch. Der ICE sei bereits so voll, dass keine weiteren Fahrgäste mehr einsteigen könnten, so die Bahn. Daher habe man sich entschieden, den Zug durchfahren zu lassen. Ärgerlich vor allem für Reisende, die ein Sparticket gekauft hatten. Die Fahrkarten sind im Verglich zu den teuren Vollpreis­tickets günstiger, schreiben dem Käufer aber eine konkrete Fahrverbindung vor.

Was aber, wenn genau dieser Zug durchfährt? Im Fall der in Spandau vergebens Wartenden hoben Bahnmitarbeiter die „Zugbindung“ auf. Die betroffenen Fahrgäste wurden auf nachfolgende Züge verwiesen.

Viele Probleme bei der Bahn sind hausgemacht

Bereits seit Monaten kämpft die Bahn mit erheblichen Problemen im Fernverkehr. Das von Bahnchef Richard Lutz gesteckte Ziel, dass mindestens 82 Prozent aller Fernzugfahrten nicht mehr als 5:59 Minuten vom Fahrplan abweichen, wurde in den vergangenen Monaten stets klar verfehlt. Die Bahn verweist auf die Folgen von Vandalismus sowie von Wetterunbilden. Sowohl orkanartige Stürme, die Bäume auf die Gleise stürzen ließen, als auch Brände infolge der lang anhaltenden Trockenheit würden den Zugverkehr behindern.

Viele Probleme sind indes hausgemacht. Zum einen mangelt es der Bahn an Lokführern, sodass Krankheitsfälle sofort zu spüren sind. Zum anderen gibt es im lange vernachlässigten Schienennetz viele Baustellen, die für Umleitungen und Fahrzeitverlängerungen sorgen. Besonders betroffen sind derzeit die stark genutzten Ost-West-Verbindungen. „Das vergangene halbe Jahr war das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe“, sagt Rüdiger F., der mindestens zweimal pro Woche zwischen Berlin und Hannover pendelt. Kaum ein Zug, der nicht mit Verspätung fahre. Zudem seien auf der Strecke wiederholt ICE nur mit einem Zugteil unterwegs. „Vielen Reisenden bleibt, wenn überhaupt, nur noch ein Stehplatz im Gang“, so F.