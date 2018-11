Seniorin tot in Wohnung gefunden: Gewalttat vermutet

Berlin. Eine 77-Jährige ist vermutlich in ihrer Wohnung in Spandau getötet worden. Ihr Leichnam wurde laut Polizei am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr entdeckt. Verletzungen am Hals und Oberkörper deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, hieß es. Die Einsatzkräfte nahmen noch in der Wohnung in der Zweibrücker Straße im Ortsteil Falkenhagener Feld den 78 Jahre alten Lebensgefährten der Frau fest. Hintergründe und Motiv der Tat seien noch unklar, hieß es.

( dpa )