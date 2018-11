Jugendliche: Versuchte Tötung von Polizisten vorgeworfen

Stahnsdorf. Nach einem mutmaßlichen Einbruch auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) wird zwei Jugendlichen die versuchte Tötung von zwei Polizeibeamten vorgeworfen. Die Beamten seien in der Nacht zum Sonntag wegen des Verdachts eines Einbruchs auf das Gelände gerufen worden, berichtete die Polizeidirektion West am Montag.

Dort hätten sie mehrere Gasflaschen bemerkt; aus einer sei Gas ausgetreten. Während die Beamten das Ventil geschlossen hätten, sei vom Dach des Hauses ein brennendes Stück Papier heruntergeworfen worden. Zu einer Entzündung des Gasgemischs kam es nach Polizeiangaben nicht.

Die Beamten konnten auf der Baustelle die beiden Jugendlichen fassen, die keine Angaben machen wollten. Gegen die beiden wurde Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts erlassen, der unter Auflagen außer Vollzugs gesetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Potsdam wollte wegen des jugendlichen Alters der Tatverdächtigen keine weiteren Angaben machen.

( dpa )