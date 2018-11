Tochter sechs Jahre lang missbraucht – Vater gesteht

Berlin. Ein 60-Jähriger hat vor einer Moabiter Jugendkammer den jahrelangen Missbrauch einer seiner Töchter gestanden. Er habe schweres Unrecht begangen und bereue seine Taten, erklärte der Finanzkaufmann zu Prozessbeginn am Montag.

Das Mädchen soll laut Anklage sechs Jahre alt gewesen sein, als die sexuellen Übergriffe begannen. Der Vater habe sie sechs Jahre lang bis April 2014 immer wieder in der Wohnung der Familie im Stadtteil Neukölln missbraucht.

Die Tochter hatte sich mit 14 Jahren einem Bruder offenbart. „Bis dahin hatte ich alles verdrängt“, sagte die inzwischen 16-Jährige vor Gericht. Ihr Vater, der damals in der Freizeit als Fußball-Schiedsrichter tätig war, sei in der Familie „bestimmend“ gewesen. Nach ihrer Strafanzeige gegen ihn sei eine Trauma-Erkrankung bei ihr ausgebrochen. „Alles kommt jetzt raus.“ Sie sei seitdem nicht mehr in der Lage, die Schule zu besuchen. „Mein Körper macht einfach nicht mit, ich bin alltagsuntauglich“, schilderte die Jugendliche, die zuletzt ein Gymnasium besucht hatte.

Der Vater sagte, er habe mehrfach an Selbstanzeige gedacht. „Aber ich war zu feige“, so der Angeklagte. Er habe pädophile Neigungen und sich inzwischen in eine Therapie begeben. Die gesamte Familie habe sich wegen seiner Taten von ihm abgewendet. Seine Frau hat sich scheiden lassen. Der Prozess wird am 15. November fortgesetzt.

( mim/dpa )