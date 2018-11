Rückrunden-Vorbereitung: Union für Trainingslager in Spanien

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin wird einen Teil seiner Vorbereitung auf die kommende Rückrunde wieder in Spanien absolvieren. Der Tabellen-Dritte teilte am Montag mit, dass Union vom 12. bis 20. Januar 2019 ein Trainingslager in Jerez de la Frontera bezieht. Die Spieler und der Trainerstab werden im Hotel Barceló Montecastillo wohnen. Die Hinrunde beenden die Eisernen mit dem Auswärtsspiel am 23. Dezember bei Erzgebirge Aue. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte empfangen die Köpenicker am 31. Januar den 1. FC Köln.

( dpa )