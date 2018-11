Polizisten bei Marktkontrolle bedrängt

Berlin. Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Ordnungsamt und Polizei auf einem Flohmarkt in Berlin-Wedding wurden mehrere Beamte von Personen umringt und von den Marktständen gedrängt. Erst das Eintreffen weiterer Einsatzkräfte deeskalierte die Situation, wie die Polizei berichtete.

Insgesamt 40 Polizisten stellten am Sonntagvormittag auf drei Flohmärkten in der Markstraße gefälschte Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro sicher. Außerdem wurde in vier Fällen ein Verfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Eine 30-jährige Händlerin, gegen die bereits ein Haftbefehl bestand, wurde festgenommen.

( dpa )