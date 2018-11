Viele Fahrzeuge mit Beleuchtungsmängeln

Potsdam. Die Beleuchtung vieler Fahrzeuge weist zu Beginn der dunklen Jahreszeit Mängel auf. Allein die Polizeidirektion West kontrollierte im Oktober 4820 Autos, Lastwagen, Motorräder und Fahrräder, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ergebnis: Bei einem Viertel - 1236 Fahrzeugen - wurden Beleuchtungsmängel festgestellt und geahndet. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an: "Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden Polizisten vermehrt auf die gute und ausreichende Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer achten, um die Sicherheit aller zu erhöhen", hieß es in der Mitteilung.

( dpa )