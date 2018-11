Berliner Krankenhausaufenthalte teurer: 5000 Euro im Schnitt

Wiesbaden/Berlin. Die durchschnittlichen Kosten für Krankenhausaufenthalte in Berlin haben erstmals die 5000-Euro-Marke überschritten. Bei rund 863 000 Fällen fielen im Vorjahr pro Kopf 5012 Euro an, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. 2016 waren es noch im Schnitt 4839 Euro gewesen. Die Gesamtkosten für die stationäre Krankenhausversorgung stiegen damit weiter auf 4,3 Milliarden Euro (2016: 4,1 Milliarden).

Eine weitere Milliarde Euro kommt laut Statistik noch für nichtstationäre Kosten wie Ambulanzen sowie Forschung und Lehre hinzu. Im Bundesschnitt lagen die Kosten pro Krankenhausaufenthalt bei 4695 Euro. Regional höhere Kosten hängen laut Statistikamt auch mit der Art und Schwere der behandelten Erkrankungen zusammen.

( dpa )