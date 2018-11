Abgeordnetenhaus Innenausschuss diskutiert über Reformen an Polizeischule

Berlin. Die Probleme an der Berliner Polizeischule und Maßnahmen zu deren Lösung sind heute Thema in der Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus. An der Polizeiakademie werden fast 2500 junge Nachwuchspolizisten von 230 Lehrern und Dozenten ausgebildet.

Im Herbst 2017 wurden einige Schwierigkeiten bekannt: zu wenig Lehrer, zu häufiger Unterrichtsausfall, zu geringe Disziplin und teilweise schlechte Deutschkenntnisse bei manchen Schülern. Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte eine Reihe von Reformen an. Seit dem Sommer leitet zudem eine neue Chefin die Schule.

( dpa )