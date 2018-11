Gutachter: Weniger Immobilien verkauft, aber Preise steigen

Berlin. Wohnungen, Häuser und Grundstücke in Berlin bleiben aus Sicht des amtlichen Gutachterausschusses begehrt. "Die Preise steigen weiter", sagte der Vorsitzende Reiner Rössler der Deutschen Presse-Agentur. Investoren hatten in dieser Woche kritisiert, Berlin und andere deutsche Großstädte seien inzwischen zu teuer. Erste Anleger wendeten sich ab, hieß es in der entsprechenden Studie der Beratungsgesellschaft PwC. "Es ist keine Trendwende eingekehrt", betonte hingegen Rössler.

Nach den aktuellsten Zahlen des Ausschusses wurden im ersten Halbjahr 2018 zwar weniger Immobilien verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das liege aber daran, dass nicht viel im Angebot sei. "Es ist eher eine Verknappung. Die Flächen sind kleiner geworden." Die Nachfrage sei aber weiter da, auch im Umland.

( dpa )