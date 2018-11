Wunsch vieler Frauen nach Hebammenbetreuung bleibt unerfüllt

Potsdam. In Brandenburg klaffen Angebot und Nachfrage nach einer Schwangerenbetreuung durch Hebammen immer weiter auseinander. Durch steigende Geburtenzahlen und kürzere Aufenthalte der Schwangeren in den Kliniken kann der Wunsch vieler Frauen nach einer Hebamme immer weniger erfüllt werden. "Der Arbeitsdruck in den Entbindungsstationen ist manchmal unverantwortlich hoch", sagt die Vorsitzende des Hebammenverbands Brandenburg, Martina Schulze. Wegen Personalmangels ist bereits der Kreißsaal der Havelländischen Kliniken in Nauen geschlossen. Schulze hält es für möglich, dass sich das auch an anderen Standorten ereignen könnte.

( dpa )