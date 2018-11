Mit der Puppe den Ernstfall der Geburt üben

Barbara B. hat gerade ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Schwangerschaft verlief völlig unkompliziert, glücklich hält die 37-Jährige nun ihre Tochter Lene im Arm, ihr Mann steht strahlend neben ihr. Plötzlich wird der Frau übel. „Mir geht es nicht gut“, sagt sie. „Mir ist schwindlig.“ Dann setzen auch schon heftige Blutungen ein. Das Team in der Geburtsmedizin der Charité erkennt das Problem schnell: Teile des Mutterkuchens sind in der Gebärmutter geblieben. Die Geburtshelfer leiten einen Eingriff ein, versuchen gleichzeitig, die Mutter und den sehr aufgebrachten Vater zu beruhigen. Nach wenigen Minuten ist die Krise vorbei.

Glücklicherweise hat sich diese dramatische Szene nicht mit einer echten Gebärenden ereignet. Das Ganze war eine sehr realistische Notfall-Übung. Die „Patientin“, die für diese Übung den treffenden Namen Barbara Blutig verpasst bekommen hat, ist eine lebensgroße, computer-gesteuerte Puppe. An ihr können Ärzte, Hebammen und Schwestern trainieren, wie sie bei solchen Komplikationen reagieren müssen. Sie treten selten auf. Aber wenn, müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, muss jeder Handgriff sitzen, müssen alle im Team wissen, was zu tun ist. Training ist unabdingbar, um Müttern und ihren Kindern rund um die Geburt größtmögliche Sicherheit zu geben – und ebenso den Ärzten, Hebammen und Schwestern.

Deshalb hat die Geburtsmedizin des Universitätsklinikums jetzt ein Simulationszentrum eingerichtet. „Für Mediziner wird es immer wichtiger, Vorgänge in Simulationseinrichtungen zu trainieren. Man kann nicht alles am Patienten üben“, sagte Professor Ulrich Frei, Ärztlicher Direktor der Charité, am Freitag. Herzstück des kleinen Zentrums an der Luisenstraße in Mitte ist die Schwangeren-Puppe „SimMom“. Wie ist vorzugehen, wenn sich die Gebärmutter nicht zusammenzieht und die Mutter innerhalb kürzester Zeit verbluten könnte? Wie lässt sich das Baby am besten entbinden, wenn die Schulter im Geburtskanal hängen bleibt und ein Sauerstoffmangel droht? Viele Komplikationen rund um die Geburt lassen sich an „SimMom“ üben, insbesondere die vier, die in Deutschland am häufigsten auftreten. Die Puppe kann Blutungen und Krampfanfälle bekommen, Embolien und Infektionen entwickeln. Natürlich lässt sich auch eine komplikationslose Geburt mit der Puppe trainieren.

„SimMom“ wirkt mit ihren dunkelblonden halblangen Haaren und den Tönen, die sie von sich geben kann, schon sehr realistisch. Die Geburtshelfer der Charité setzen aber noch eins drauf und gestalten die Trainings als komplette Spielszenen. Sie verleihen der Puppe Sprache und schlüpfen in die Rolle von Angehörigen – damit alles so echt wie möglich wirkt. Und das funktioniert. Wenn eine Hebammenschülerin den Part der Mutter übernimmt und angstvoll über Schmerzen klagt, steigt beim Team der Stresspegel. „Ich hatte Gänsehaut“, bekannte Oberarzt Larry Hinkson. Er lobt die neuen Trainingsmöglichkeiten. „Wir können jetzt Fehler machen, um sie später zu vermeiden.“ Jedes Training wird präzise dokumentiert und mit einer Checkliste geprüft. Zudem besteht die Möglichkeit, die Übungen zu filmen und dann auszuwerten. Davon profitieren nicht nur die Teilnehmer. Per Videokonferenz können weltweit Gäste bei den Trainings zuschauen, insbesondere die Mitarbeiter der zweiten Charité-Geburtsklinik am Campus Rudolf Virchow (Wedding).

Simulationstrainings kämen vor allem denjenigen Mitarbeitern zu gute, die noch über wenig Berufserfahrung verfügen, erklärt Professor Wolfgang Henrich, der 2013 zum Chefarzt der Geburtsmedizin an der Charité berufen wurde. Gleichzeitig steigen die Möglichkeiten, die ein Simulationszentrum bietet, mit der verbesserten Technologie der Puppen. Phantome oder Manikins, um Handgriffe zu üben, gibt es schon lange, ihre Mechanik lässt sich aber mit den computergesteuerten Puppen der jüngsten Generationen nicht vergleichen. Das Exemplar für die Geburtsmedizin kostete rund 34.000 Euro. Möglich wurde der Kauf durch eine 25.000-Euro-Spende des Babynahrungsherstellers Milupa und einen Zuschuss der Charité. Zum Simulationszentrum gehört zudem ein Modell für pränatale Diagnostik. Das Modell gleicht dem Torso einer Schwangeren und ermöglicht zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen und die Entnahme von Fruchtwasserproben.

„SimMom“ sollen nicht nur die Geburtshelfer der Charité sondern auch Notärzte und Studenten für Trainings nutzen können — und auch Teams anderer Krankenhäuser, betont der Chefarzt. „Es geht nicht um Wettbewerb zwischen Geburtskliniken, es geht um eine bessere Versorgung in der Stadt.“ Henrich fordert die Kassen auf, Kliniken mit solchen Weiterbildungstools auszustatten. Das wäre sinnvolle Prävention und würde am Ende durch das Vermeiden von Spätschäden Leid und Kosten sparen.

Die Geburtsmedizin an der Charité ist das größte Perinatalzentrum in Deutschland. 2017 kamen in den beiden Kliniken in Wedding und Mitte 5745 Kinder bei 5495 Geburten zur Welt. Insgesamt waren es in Berlin im vergangenen Jahr rund 41.000 Neugeborene in 19 Geburtskliniken. In diesem Jahr erwartet die Charité ähnliche Größenordnungen. Der Babyboom in der Stadt hält also an, auch wenn die Zahlen des Spitzenjahrs 2016 nicht mehr ganz erreicht werden.

Kaiserschnitt-Rate höher als in anderen Geburtskliniken

In der Geburtsmedizin der Charité ist die Kaiserschnitt-Rate mit rund 34 Prozent höher als in anderen Geburtskliniken, die weniger Risikoschwangere betreuen. In einem Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe seien Risikogeburten konzentriert, erläutert Henrich. Mütter mit Bluthochdruck oder Diabetes, Kinder mit angeborenen Fehlbildungen, Mehrlings- und Frühgeburten — sie alle erhöhen den Anteil notwendiger operativer Eingriffe. Spezialisiert hat sich die Geburtsmedizin am Universitätsklinikum unter anderem auf pränatale Diagnostik und Therapie für Kinder mit angeborenem Herzfehler und anderen Fehlbildungen, Mütter mit schweren Herzerkrankungen, schwere Einnistungsstörungen des Mutterkuchens sowie Diabetes und Infektionen in der Schwangerschaft, etwa in Folge einer Suchterkrankung oder von HIV.

Henrich macht keinen Hehl daraus, dass er der außerklinischen Geburtshilfe kritisch gegenübersteht. Schließlich könne man vor einer Geburt nie wissen, ob nicht doch eine ärztliche Intervention notwendig wird. In einem Gesundheitshaus, diese Bezeichnung zieht der Chefarzt dem Begriff Krankenhaus vor, würden alle Versorgungsleistungen vorgehalten, auch eine regionale Narkose oder die Bereitstellung von Blutprodukten.

Rund 130 Mitarbeiter zählen die Geburtskliniken der Charité. In Mitte gibt es zehn Arztstellen, im Virchow-Klinikum arbeiten 16 Ärzte, davon insgesamt acht Oberärzte. Ärztinnen wäre präziser, denn die Medizinerinnen stellen den allergrößten Anteil. An beiden Standorten sind rund 54 Hebammen, 17 Beleghebammen und 53 Schwestern tätig. „Bei uns sind glücklicherweise alle Hebammen-Stellen besetzt“, sagt Henrich zufrieden und führt es auf ein gutes Arbeitsklima zurück.

Am Weddinger Campus werden sechs Kreißsäle - Henrich spricht lieber von Geburtsräumen - vorgehalten, in Mitte vier. Hinzu kommen Operationssäle auf derselben Ebene, die schnelles Handeln ermöglichen, wenn es notwendig wird. Das Virchow-Klinikum bietet darüber hinaus einen besonderen Vorteil für Risikogruppen. Herzzentrum sowie Kinder-Kardiologie, -Chirurgie und -Neurochirurgie sind am selben Standort. Das alles macht sich bei der Auslastung der Geburtsmedizin am Universitätsklinikum an beiden Standorten bemerkbar: Sie liegt nahezu bei einhundert Prozent.