„Der Senat muss seine Zuschauerrolle aufgeben“

Es gibt nicht viele Menschen, die ihr Ohr so dicht an der Berliner Wirtschaft haben wie Jan Eder. Seit mehr als 15 Jahren ist der gebürtige Niedersachse Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der deutschen Hauptstadt. Ein Gespräch über die Digitalisierung in Berlin und den Zustand der Verwaltung.

Herr Eder, Siemens hatte die Politik zuletzt im Zusammenhang mit dem geplanten Innovationscampus in Siemensstadt aufgefordert, Hausaufgaben in Sachen Breitbandausbau zu erledigen. Mussten Sie da schmunzeln, denn das fordert die IHK seit Jahren?

Jan Eder: Geschmunzelt habe ich nicht, aber dass der Breitbandausbau extra gefordert werden muss, ist traurig.

Ärgert es Sie, dass die Mühlen in dieser wichtigen Infrastrukturfrage so langsam mahlen? Der Staat kann ja erst eingreifen, wenn Infrastrukturunternehmen wie Telekom oder Vodafone sagen, dass es sich wirtschaftlich nicht rechnet.

Festzuhalten ist, dass der moderne Staat nicht nur für die „klassische“ In­frastruktur – wie Schulen oder Straßen – zuständig ist. Er trägt auch eine Mitverantwortung für eine zeitgemäße digitale Infrastruktur und setzt die Rahmenbedingungen für den Ausbau durch private Telekommunikationsanbieter. Und wenn Siemens-Vorstandchef Joe Kaeser sagt, dass es im Silicon Valley noch keine Garagen gab, als hier die ersten Unternehmen gegründet wurden, dann ist das der richtige Geist. Aber dafür muss der Wirtschaftsstandort Berlin auch gewisse Voraussetzungen erbringen, und die sind derzeit noch unterentwickelt. Deutschland landet beim Digitalisierungsstand im Vergleich mit 28 europäischen Ländern auf Platz 21. Für Siemens war es verständlicherweise ein bedeutender Punkt, dass auch die Infrastruktur stimmt. Wir können es uns nicht leisten, wenn da Beschwerden kommen.

Andere Unternehmen können für gewöhnlich nicht so viel Druck auf die Politik aufbauen wie zuletzt Siemens. Wie sehr leidet die Wirtschaft in Berlin, dass es nicht flächendeckend ausreichend schnelles Internet gibt?

Berlin hat einiges liegen lassen. Das gilt nicht nur für den Breitbandausbau. Mit frühzeitigem Breitbandausbau und mit einem neuen und fertigen Flughafen wären die Entwicklungschancen schon seit einigen Jahren viel größer gewesen. Unternehmensentwicklungen und Ansiedlungen wären vielleicht ganz anders möglich gewesen. Insgesamt hemmen lahmende Infrastrukturprojekte natürlich die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Berlin ist ja bekanntermaßen der Nummer-eins-Standort, wenn es um Digitalwirtschaft geht. Also schadet uns das besonders, und wir müssten uns noch viel mehr ins Zeug legen. Man hat schon den Eindruck, dass der Senat beim Thema Breitbandausbau viel versäumt hat.

Inwiefern? Die Berliner Landespolitiker verweisen bei diesem Thema stets auf den Bund.

Wissen Sie, dass ist wie bei den Wildschweinen, die meinen Garten verwüstet haben. Da verweist meine Gemeinde Kleinmachnow auch auf den Jäger, der dann sagt, er dürfe die Tiere im Wohngebiet nicht abschießen. Warum geht die Gemeinde das Problem nicht selbst an und ergreift die Initiative, redet mit den Beteiligten und sucht eine Lösung? Stattdessen zeigt einer auf den anderen und sagt: Das geht aber nicht. So ähnlich ist es auch in der Berliner Landespolitik.

Was muss die Politik tun, um den Breitbandausbau zu beschleunigen?

Der Senat muss seine Zuschauerrolle aufgeben und handeln. Dafür braucht es ein klares Ziel, und dann kann die Berliner Politik ja auch eine Koordinations- und Mediatorenrolle übernehmen. Unser in diesem Jahr gestarteter Breitbandatlas, in dem Unternehmen ihre Bedarfe eintragen können, ist der erste Schritt, um gegenüber den Telekommunikationsanbietern die Kundenerwartungen aufzuzeigen. Aber die Politik sollte auch mehr dafür tun, damit es sich für die Betreiber lohnt: Der Senat könnte zum Beispiel kleine und mittlere Unternehmen finanziell unterstützen, wenn es darum geht, die sogenannte letzte Meile infrastrukturell zu erschließen. Viele Betriebe können sich Anschlussgebühren von ein paar Tausend Euro eben nicht leisten. Mit einer unternehmensbezogenen staatlichen Förderung, etwa von der Investitionsbank, würde es gelingen, Ausbauanreize zu setzen.

Der Breitbandausbau beschäftigt die Firmen. Experten kritisieren aber auch, dass es mit dem digitalen Wandel in den Unternehmen selbst mitunter noch nicht weit her ist. Wie steht es um die Digitalisierung der Berliner Wirtschaft?

Für den Großteil der Unternehmen, ist der digitale Wandel ein großes Thema. 73 Prozent haben in unserer letzten Umfrage gesagt, dass die Digitalisierung für sie eine zentrale Bedeutung hat. Insbesondere für die jüngeren Firmen ist die Relevanz natürlich noch viel größer. Es gibt aber branchenspezifische Unterschiede: Die Gesundheitswirtschaft ist zum Beispiel weniger digitalisiert als der Handel. Dennoch merkt man, dass es in vielen Firmen Nachholbedarf gibt.

Wie kann es gelingen, aufzuholen?

Die Branchen und die Unternehmen müssen die Digitalisierung schon selber stemmen, die öffentliche Hand kann dabei Hilfestellung leisten, etwa durch Förderung oder auch Beratung. Daran hapert es aber noch. Ich sehe niemanden, der in der nötigen Qualität und auch Quantität zeitnah die nötigen Strukturen aufbauen kann. Die im Koalitionsvertrag festgehaltene, themenfeldübergreifende Digitalisierungsstrategie für Berlin lässt weiter auf sich warten, und auch die sogenannte Digital-Agentur gibt es immer noch nicht.

Welche Gefahren drohen, wenn Unternehmen den digitalen Wandel verschlafen?

Märkte ändern sich zum Teil radikal. Wer da nicht am Ball bleibt, ist schlicht weg. Es geht ja nicht um die Frage, wie Firmen durch digitale Technik effizienter werden und Geld sparen können. Sondern in vielen Branchen ist die Digitalisierung eine reine Überlebensfrage. Das müssen die Geschäftsführer zunächst verinnerlichen.

Berlin hat einen großen Vorteil: Es gibt bereits sehr viele, digitalaffine Start-ups. Wie können diese Firmen der alten Wirtschaft helfen?

Die Wirtschaft muss Netzwerke bilden und sich zu diesen Fragen austauschen. In unseren Ausschüssen passiert das bereits zum Teil auch schon. Aber wir müssen noch mehr Plattformen schaffen, auf denen sich die Unternehmen begegnen können. Das ist genau die Aufgabe der IHK, und wir wollen das in nächster Zeit verstärkt angehen.

Viele Arbeitnehmer haben angesichts des digitalen Wandels Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Ist das begründet?

Ja, auch für Berlin gibt es diese Analysen. Demnach könnten gut 50.000 Arbeitsplätze durch Digitalisierung wegfallen. Dennoch ist der digitale Wandel kein Jobkiller, weil wir Prognosen zufolge im Jahr 2030 eine Lücke von 200.000 Fachkräften haben werden. Erstens bedeutet das, dass wir dann immer noch zu wenige Fachkräfte haben. Deswegen brauchen wir auch endlich ein Zuwanderungsgesetz. Zweitens müssen wir viel stärker in Sachen Weiterbildung tätig werden. Jetzt muss es darum gehen, die Qualifikationen zu erkennen, die künftig in der neuen, noch digitaleren Arbeitswelt benötigt werden.

Wie gelingt es, den Menschen die Angst zu nehmen?

Man muss es den Leuten erklären. Die Welt verändert sich. Nehmen Sie die Reisebüros. Hier hat die Digitalisierung schon zu massiven Veränderungen geführt. Immer mehr Menschen buchen ihren Urlaub im Internet. Das hat natürlich Folgen für die Mitarbeiter in den Reisebüros. Gleichzeitig entstehen durch die Digitalisierung an anderer Stelle neue Tätigkeiten, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen. Die Frage ist doch jetzt: Wie können wir den Mitarbeiter im Reisebüro fit machen für diese neuen Jobs? Diese Transformation müssen wir gestalten. Das ist die Herausforderung. Bildung und Weiterbildung sind in diesem Prozess mehr denn je Schlüsselfaktoren für beruflichen Erfolg. Das ist durchaus nicht nur Sache des Einzelnen, sondern auch eine politische Aufgabe. Nehmen Sie die rund zehn Prozent der Schüler, die jedes Jahr in Berlin die Schule ohne Abschluss verlassen. Wie sollen die jemals Anschluss finden in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt? Da ist auch die Politik gefragt.

Wie steht die Berliner Schullandschaft beim Thema digitale Bildung da?

Sehr schlecht. Erstens ist die Breitbandanbindung für viele Schulen in Berlin nicht ausreichend. Zweitens ist auch die Ausstattung mit notweniger Technik größtenteils von gestern. Der Senat muss dringend schneller handeln. Kinder wachsen heute mit dem Smartphone auf, und die Schule lehrt vielfach noch mit Kreide an der Tafel. Das kann nicht sein und schadet langfristig auch der Wirtschaft. Denn die Jugendlichen kommen dann nicht mit den nötigen Kenntnissen auf den Arbeitsmarkt, die gefragt sind. Das können wir uns nicht leisten.

Auch in der Berliner Verwaltung gibt es Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Wie ist Ihr Befund?

Der Patient ist in kritischem Zustand. 575 Dienstleistungen bietet die Verwaltung an, für gerade einmal 40 gibt es Onlineverfahren. Das ist katastrophal und überhaupt nicht zeitgemäß. 85 Prozent unserer Mitgliedsunternehmen sagen, das Angebot der Verwaltungen im Digitalbereich ist völlig unzureichend. Dafür gibt eine ganze Reihe von Gründen: Die Struktur der zweistufigen Verwaltung aus Senat und Bezirken mit dem daraus resultierenden Zuständigkeitswirrwarr hat uns nicht ein IT-System, sondern ein inkompatibles Nebeneinander Dutzender IT-Systeme in der Verwaltung beschert. Wegen der klammen Finanzlage wurde jahrelang nicht investiert. Außerdem gehen viele Mitarbeiter in den Behörden in naher Zukunft in Rente, es gibt also auch massive personelle Probleme.

Was macht Hoffnung?

Ein erster richtiger Schritt ist die Kommission unter Führung des ehemaligen Arbeitsagentur-Vorstands Heinrich Alt, die viele gute Vorschläge gemacht hat. Gut ist auch, dass es mit Staatssekretär Nägele jetzt einen Verantwortlichen für dieses Thema direkt in der Senatskanzlei gibt. Vielleicht ist die Zeit reif, da jetzt mal ein paar Schritte voranzukommen. Wichtig ist vor allem, dass es eine zentrale Steuerung für diese gesamtstädtischen Fragen gibt. In Sachen Digitalisierung ist die Not inzwischen so groß, dass man auch andere Wege gehen sollte. Unternehmen vor der Haustür, die in Fragen digitaler Technik so weit sind, stünden als Ratgeber zur Seite. Ein digitales Schlaraffenland wird Berlin in den nächsten Jahren aber leider wohl nicht werden.