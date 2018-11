Gesellschaft Obdachlosigkeit wird auch in Brandenburg zum Problem

Potsdam. Obdachlosigkeit wird auch in Brandenburg immer mehr zum Problem. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Die Anzahl der Menschen, die keine Wohnung haben oder ihre Wohnungen verlassen müssen, steigt an", sagte ein Sprecher der Stadt Potsdam. Die Landeshauptstadt biete 247 Plätze für obdachlose Menschen in ihren Einrichtungen. "Die Plätze werden gut genutzt", sagte der Sprecher. Während sich die Kommunen bemühen, das Thema anzugehen, vermisst Ina Zimmermann, Armutsbekämpfungsreferentin im Diakonischen Werk, Initiativen des Landes. "Wir wünschen uns ein größeres Bewusstsein seitens der Regierung für das Thema, die Einführung einer landesweiten Wohnungsnotfallstatistik und einen Masterplan." Verlässliche Daten über Betroffene seien wichtig, um entsprechende Hilfsangebote schaffen zu können.

( dpa )