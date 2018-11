Berliner CDU wählt ihren Spitzenkandidaten für Europawahl

Berlin. Die Berliner CDU wählt heute ihre Bewerber für die Europawahl im kommenden Mai. Als Spitzenkandidat soll auf der Landesvertreterversammlung Carsten Spallek gekürt werden. Der 1971 geborene Politiker ist seit 2009 Bezirksstadtrat in Mitte, seit 2016 ist er im dortigen Bezirksamt für Schule, Sport und Facility Management zuständig. Die CDU-Landesvorsitzenden Monika Grütters will bei dem Treffen eine europapolitische Rede halten. Die Wahl zum Europäischen Parlament findet in den 27 EU-Staaten vom 23. bis 26. Mai 2019 statt. In Deutschland sind die Wahllokale am 26. Mai geöffnet, einem Sonntag.

